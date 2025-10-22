¥¹¥Ý¥Ë¥Á¸·Áª!!¥É¥é¥Õ¥È¤Î°ì·Ý¸õÊä¡Ú¼éÈ÷¡ÛNTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÀ®À¥æû¿Í¡¢ÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ëÂ¨ÀïÎÏ
¡¡±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½©¤ÎÌÜ¶Ì¤È¸À¤¨¤ëÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÊ£¿ôµåÃÄ¤Î1°ÌÆþ»¥¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾å°Ì¸õÊä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëËµ¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤¿¡È¸¶ÀÐ¡É¤â¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¡ÖÁöÎÏ¡×¡ÖµåÂ®¡×¤Ê¤É¤Î°ì·Ý¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤òºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÈÌÌÃÌ¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡¡ÚNTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÀ®À¥æû¿Í¡Û
¡¡ÆóÍ·´Ö¤È¤â¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¡Ö¼Ò²ñ¿ÍNo¡¦1ÆâÌî¼ê¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬NTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÀ®À¥æû¿Í¤À¡£·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿·ø¼é¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤ÏÀµÆóÎÝ¼ê¡¢º£Ç¯¤ÏÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¡ÖÆóÍ·´Ö¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¶ì¼ê¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¼éÈ÷¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤ÏÂÇÎÏ¤âµÞÀ®Ä¹¡£¤É¤ÎµåÃÄ¤âÍß¤¹¤ë¡ÖÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ëÂ¨ÀïÎÏ¡×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£