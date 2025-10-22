運命のドラフト会議が23日に迫っている。今秋の目玉と言える創価大・立石正広内野手（4年）には複数球団の1位入札が見込まれ、各球団の水面下での動きも活発化してきた。そうした上位候補に注目が集まる傍ら、スカウト陣は一芸に秀でた“原石”もくまなく調査してきた。スポニチは「パワー」「走力」「球速」などの一芸でプロ入りを狙う選手たちを最終チェックすべく、“面談”に向かった。 （河合 洋介）

【四国・徳島の篠崎国忠】

ドラフト候補の中で指折りの直球を投じる20歳が独立リーグにいる。四国・徳島の最速157キロ右腕・篠崎国忠だ。先発登板でも150キロ台を連発し、その剛球を1メートル93の長身から投げ下ろす。「打者に向かっていく球の強さに自信があります」。この大型投手が高卒2年目の成長過程にいるという点でも、存在価値を高めている。

迫力満点の直球は、今年に入ってから手に入れた。高卒1年目だった昨年の最速は148キロにとどまっていた。昨年、育成指名を含む3投手がドラフト指名を受けた球団の中で目立てず、観客席で試合のスコアを記入する日々。「周りの球速が上がっていく中で自分だけが上がらない。居場所がなかった」。登板機会を得るために球速向上が必須だった。

「ウエートを真剣にやったことがない。伸びしろはここにある」と考えた。上半身強化に注力し、体重が10キロ増えて100キロ台に乗った。ベンチプレスは最大90キロでチームの平均以下でも、未発達だった筋肉が秘めた力を引き出してくれた。シーズン開幕早々に150キロ台に到達し、8月に157キロを計測。「データにこだわらない」と直球の回転数などは把握せずとも、振り負ける打者の反応が質の高さを示していた。

修徳（東京）出身で、高3時には複数球団から調査書が届くも、指名漏れを味わった。4人きょうだいで、学費で家族に負担をかけたくないと独立リーグへ。「独立に来て間違っていなかった」。年齢、筋肉量などを考えても、伸びしろを残す未完の大器。「157キロ」は、まだ伸びている途中の数字だ。

◇篠崎 国忠（しのざき・くにただ）2005年（平17）6月12日、東京都足立区出身の20歳。小2から扇ターキーズで野球を始めて投手などを務める。修徳中では軟式野球部に所属。修徳（東京）では1年秋から背番号10でベンチ入りし、2年夏と3年夏に背番号1。24年から四国・徳島に入団。50メートル走6秒7、遠投100メートル。1メートル93、107キロ。右投げ右打ち。