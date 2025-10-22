運命のドラフト会議が23日に迫っている。今秋の目玉と言える創価大・立石正広内野手（4年）には複数球団の1位入札が見込まれ、各球団の水面下での動きも活発化してきた。そうした上位候補に注目が集まる傍ら、スカウト陣は一芸に秀でた“原石”もくまなく調査してきた。スポニチは「パワー」「走力」「球速」などの一芸でプロ入りを狙う選手たちを最終チェックすべく、“面談”に向かった。 （河合 洋介）

【愛知学院大の杉山諒】

愛知学院大の杉山諒（4年）は、今年のドラフト候補の中で最も足が速いと言っても過言ではない。なぜなら自身の走力をこう断言するからだ。「野球で自分より速い人を見たことがない」。50メートル走5秒7。ちなみに日本記録は多田修平の持つ5秒73だ。計測方法、環境に違いがあるとはいえ、驚異のスピードであることは間違いない。今春リーグ戦では出場12試合で7盗塁。足のスペシャリストとして今夏の大学日本代表まで勝ち取った。

1メートル71、65キロと小柄な体格で、すばしっこく駆け回る巧打の外野手だ。「陸上部とも勝負できると思うのですが…」と言うのも大げさではない。中3の体育大会ではリレーの最終走者として、前を走る陸上部2人をあっさり追い抜く逆転優勝で学校を盛り上げた。「足の速さは天性のものだと思う」と幼少期から誰よりも速かった。

高校まで打撃の非力さが課題だった。愛知産大三河（愛知）出身で、1年春に初出場した練習試合で歯が立たず「もう通用しない…」とベンチで泣いた。

その課題を大学で克服した。分岐点は明確に覚えている。「3年秋のリーグ初戦、2打席目の4球目です」。高めのボール球を見逃した時、「“これだ”と感覚が下りてきた」と表現する。間（ま）の取り方を突然つかみ、同年秋に打率・500（46打数23安打）で首位打者を獲得。NPBスカウトから一目置かれる存在となった。

「指名がなければ野球は辞める」との覚悟でプロ志望届を提出した。「プロ一本と決めれば、やるしかない。そう決めて取り組んだ1年間の努力に全く後悔はないです」。計8球団と面談を済ませたように、その走力は即戦力。ここで足を止めるわけにはいかない。

◇杉山 諒（すぎやま・りょう）2003年（平15）11月22日生まれ、愛知県岡崎市出身の21歳。小3から矢作ベースボールクラブで野球を始めて投手や一塁手を務める。中学では岡崎中央ボーイズに所属。愛知産大三河（愛知）では1年秋から背番号9でベンチ入り。愛知学院大では1年春からリーグ戦に出場し、4年夏に大学日本代表に選出。50メートル走5秒7、遠投100メートル。1メートル71、65キロ。左投げ左打ち。