スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「卵と炒めるならどれ？」さてみなさんの回答は…？

出典：E・レシピ



■今回の質問:卵と炒めるならどれ？

・「卵と炒めるならどれ？」の結果は…


・1位 … ニラ 51%
・2位 キャベツ 21%
・3位 トマト 17%
・4位 モヤシ 11%

※小数点以下四捨五入

38,396票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

5分でプロの味！絶品ニラ玉


【材料】（2人分）

卵 3個
ニラ 1束
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1

【作り方】

1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。



2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。



3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。



【このレシピのポイント・コツ】

お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。

(E・レシピ編集部)