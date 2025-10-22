卵と炒めるならどれ？＜回答数 38,396票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第328回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「卵と炒めるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:卵と炒めるならどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
5分でプロの味！絶品ニラ玉
【材料】（2人分）
卵 3個
ニラ 1束
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【作り方】
1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。
2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。
3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「卵と炒めるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
出典：E・レシピ
■今回の質問:卵と炒めるならどれ？
・「卵と炒めるならどれ？」の結果は…
・1位 … ニラ 51%
・2位 キャベツ 21%
・3位 トマト 17%
・4位 モヤシ 11%
※小数点以下四捨五入
38,396票
・2位 キャベツ 21%
・3位 トマト 17%
・4位 モヤシ 11%
※小数点以下四捨五入
38,396票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
5分でプロの味！絶品ニラ玉
【材料】（2人分）
卵 3個
ニラ 1束
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【作り方】
1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。
2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。
3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。
(E・レシピ編集部)