米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32）

米2年債 3.453（-0.002）

米10年債 3.959（-0.021）

米30年債 4.541（-0.028）

期待インフレ率 2.275（+0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。米経済指標の発表がなく、１０月１日に始まった米政府機関閉鎖が出口が見えない中、リスク回避姿勢が米国債を下支えしている。１０年債は一時３．９４％台まで低下した。



２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日+５２）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト