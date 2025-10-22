フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ開幕戦、フランス大会で優勝した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２１日、羽田空港に帰国した。シニア１季目の１７歳は、２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンに、日本勢３人目となるＧＰデビュー戦Ｖを飾り「（五輪に）行きたいという気持ちが出てきた」と、夢舞台に意欲を示した。銀メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝、銅の住吉りをん（２２）＝オリエンタルバイオ・明大＝も帰国した。

金メダルを首にかけた中井は、目を丸くした。この日は午前５時台に空港に到着。早朝から集まった１０人超の報道陣を前に「今までこんなに囲まれたことがないので、すごくビックリ」と初々しい表情を見せた。周囲の反響も大きかったと言い「友達から『テレビ見たよ』と（連絡が）来て。ただただ、うれしい気持ち」と、はにかんだ。

シニアに転向して、初めて臨んだＧＰシリーズで優勝。２１点以上自己ベストを更新する合計２２７・０８点は今季世界最高で、昨季世界選手権の優勝得点（２２２・９７点）も上回った。大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に一気に飛躍し「シニアの国際大会で初めて金メダルを取ることができて、すごくうれしい」と笑顔。「フリーも緊張感がある中で、堂々と演技することができた」と、胸を張った。

ミラノ五輪への視界が一気に広がった。４月生まれの中井は、７月１日時点で１７歳という五輪選考を満たしている。３か月遅ければ年齢制限で出場はかなわなかった夢舞台。「シーズン最初は、全く目指していなかった」と言うが、元世界女王の坂本花織らトップと渡り合って金メダルを獲得して、立場は激変した。代表争いの有力候補に名乗りを上げ「（五輪に）行きたいという気持ちが出てきている」と、野心をのぞかせた。

女子シングルの五輪出場枠は「３」。ＧＰシリーズも選考過程に含まれており、最終選考の全日本選手権（１２月、東京）に向けて絶好のスタートを切った。次戦は第３戦のスケートカナダ（１１月）に出場する。「今回も、トリプルアクセルがあったから金メダルを取れたと思う。もっと安定感を高めていけば、今後もいい成績が続くと思う」。最大の武器に磨きをかけ、１７歳の新星が五輪シーズンを駆け抜ける。（大谷 翔太）

◆フィギュアスケートの年齢制限 国際スケート連盟（ＩＳＵ）は１９９６年に、五輪・世界選手権の出場資格を前年の７月１日に１５歳に到達していることと定めた。０６年トリノ五輪シーズンには、ＧＰファイナル女王の浅田真央が年齢制限のため出場できず。１８年平昌五輪は、トリプルアクセルなどを跳んだ紀平梨花が選考外だった。２２年に１７歳に引き上げられることが決まり、４回転を跳ぶ島田麻央が約４か月足りず対象外に。中井亜美は今年４月に１７歳となり出場可能になった。