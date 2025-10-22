進次郎氏から信頼

いよいよ悪運が尽きた……。永田町雀による自民党の木原誠二衆院議員の評だ。岸田文雄政権で官房副長官、石破茂政権で自民党選挙対策委員長と要職を歴任する一方、一時は旧統一教会との関係や妻の元夫の不審死などで世間を騒がせた。

「最近は高市早苗新総裁が選出された、10月4日の自民党総裁選において、小泉進次郎農水相の陣営を取り仕切っていました」

と言うのは自民党関係者。

「木原氏は投票前に小泉陣営が開いた決起大会で議員席の最前列中央に陣取って笑っていた。“進次郎首相なら木原官房長官は確実”といわれてましたからね」

木原氏は昨年の総裁選でも進次郎氏を支持したが、今回は出馬会見のスピーチ原稿に手を入れるなど、前回以上に力を入れていた。

政治部記者が解説する。

「岸田前首相は木原氏を“右腕”として重用しましたが、同様に進次郎氏も政策に詳しく人脈が豊富な彼を信頼しています。今回の総裁選では、旧岸田派の後輩に当たる村井英樹前内閣官房副長官や小林史明衆院議員らからなる“チーム木原”で、選挙戦略や政策などを練っていました」

明らかな戦略ミス

下馬評では進次郎氏が次期総裁に本命視されていたこともあり、陣営には菅義偉元首相ら重鎮から1年生議員までが集まった。40人以上を束ねる選対本部長は加藤勝信財務相が務めたが、陣営の一人はこう振り返る。

「木原さんは選対の会議に顔を出さないのに、すでに決まった事案にいろいろと注文をつけてひっくり返す。進次郎さんは、そんな木原さんの言いなりでね。いまだから明かせますが、陣営内には少なからず彼への不満がくすぶっていたんですよ」

進次郎氏は候補者討論会でも、ひたすら安全運転に徹していた。これも木原氏の助言に従ったものという。

「それで進次郎さんのウリだった改革色が消え、“カンペ”との不名誉なあだ名が流布した。木原さんの戦略ミスは明らかです」

「あの人は何をやってるんだか」

進次郎氏は1回目投票の党員票で高市氏に大差をつけられ2位に甘んじた。決選投票では議員票でも高市氏を下回り、29票差で敗れたのは周知の通りだ。

高市氏の勝利は、麻生太郎元首相が率いる麻生派や、旧茂木派の支持を得たためとされる。が、先の政治部記者は肩をすくめて言う。

「そもそも、岸田氏が旧岸田派をまとめられなかったことが大きいんです。復権を期す岸田氏にとって、総裁のイスを狙う林氏は目障りな存在であり、いずれ“派閥”が乗っ取られてしまうという危機感が強い。前回総裁選でも、岸田氏は林氏の支持に消極的でした」

さらに言うには、

「旧岸田派は進次郎支持の“木原グループ”と“林派”に分裂しました。結果的に木原氏の目算は崩れ、旧派閥には大きな禍根が残った。自民党内からも“あの人は何をやってるんだか”と冷ややかな声が出ています」

当の木原氏は、自身がメディアをにぎわせていた折も、公明党とのパイプ役を担って議席を確保してきた。その公明党は連立を離脱。ついに命運が尽きるのか。

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載