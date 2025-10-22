Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©Ž¤È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë·ã¿Ì
¸Îûç¾®Ê¿»á¤Ï¡ÖÃæÅì¤ËÀÐÌý¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¢¤ê¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÀïÎ¬»ñ¸»¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡Ê¹ñÍ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Âç¼ê¡¢ËÌÊý´õÅÚ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»º¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ASLMÀ½¤ÎÏª¸÷ÁõÃÖ¤Ë¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬10·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤ÇÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï½é¤á¤ÆÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤ÎÍÑÅÓ¤òÌÀµ¤·¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ä¤½¤ÎÀºÀ½ÉÊ¡¢´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ð¤òµö²ÄÀ©¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ê1¡Ë²óÏ©ÀþÉý14nm¡Ê¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ë°Ê²¼¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯È¾Æ³ÂÎ¡¢¡Ê2¡Ë256ÁØ°Ê¾å¤ÎÀÑÁØ¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¡Ý¡Ý¤Ê¤É¤Î¹âÈùºÙÅÙ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤¬ÂÐ¾Ý¡£È¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¡¢»î¸³ÁõÃÖ¤âµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤¿¡£¤Þ¤¿·³»öÍÑÅÓ¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë³«È¯¤òºÇ½ªÍÑÅÓ¤È¤¹¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð¤â¸ÄÊÌ¿³ºº¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£
¤³¤Îµ¬À©ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³¾Ê¤¬Ãæ¹ñ¸þ¤±¤ËÀßÄê¤·¤¿È¾Æ³ÂÎµ»½ÑÍ¢½Ð¤Îµ¬À©ÆâÍÆ¤ò´°Á´¤ËÆ§½±¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±Í¢½Ðµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÏÀþÉý16nm¤Þ¤¿¤Ï14nm°Ê²¼¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÂÐÃæÍ¢½Ð¤ò¶Ø¤¸¤¿È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¼«ÂÎ¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢Ïª¸÷ÁõÃÖ¸÷¸»¤Ê¤É¤ËÉ¬¿Ü
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎCanalys¡Ê¥«¥Ê¥ê¥¹¡Ë¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¸¦µæ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¤¡¦¥Û¡¼»á¤Ïºâ¿·¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹²½¹çÊª¤Ï¾åÎ®¤Î¸¶ºàÎÁ¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤«¤éÃæ´Ö¤ÎÀ¸»º¡¦À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÏª¸÷ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼ASML¤Ï¡¢Ä¶ÈùºÙ¤Ê²óÏ©¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÉÁ¤¯¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÀèÃ¼¤ÎEUV¡Ê¶ËÃ¼»ç³°Àþ¡ËÏª¸÷ÁõÃÖ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¼ïÎà¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹²½¹çÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3DÀÑÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÏÀÑÁØ´Ö¤ÎÀä±ïÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÙ½Å¤Ê¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Îµ¬À©¤Ï¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ç¡¢AI»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡Ê¹âÈùºÙÅÙ¤Î¡Ë¥í¥¸¥Ã¥¯È¾Æ³ÂÎ¤È3DÀÑÁØ¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Û¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ASML¡¢¥¢¥×¥é¥¤¥É¤ä¥µ¥à¥¹¥ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ë±Æ¶Á
±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢ASML¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¢¥é¥à¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢KLA¤È¤¤¤Ã¤¿Àî¾å¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¶ÈùºÙÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÎASLMÀ½Ïª¸÷ÁõÃÖ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÁõÃÖ¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡ÖÃæ¹ñ¤Îº£²ó¤Îµ¬À©¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢°è³°Å¬ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¼çÍ×¸ÜµÒ¤¬ÊÆ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µë¤òÀ©¸Â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Û¡¼»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÊÌõÃí¡§¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ÏÂè»°¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤·¤¿È¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤äÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ð¤âµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Îµ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ°Ê³°¤Î´ë¶È¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð¤ò¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Æ±»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¡¢¸·³Ê²½¤µ¤ì¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©Á¼ÃÖ¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¸å¤ËÈ¯¸ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡Öºâ¿·¡×¤ÎÄó¶¡µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
º£²ó¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë100%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£ËÇ°×Ëà»¤¤Î·ã²½·üÇ°¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°Áê¾ì¤ÏµÞÍî¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î³ô²Á¤â¸®ÊÂ¤ß°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ASML¤Î³ô²Á¤Ï10·î9Æü¤Ë0.74%¡¢10Æü¤Ë4.52%²¼Íî¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2.14%¡¢5.58%²¼Íî¤·¤¿¡£
¢¨Ãæ¹ñ¸ì¸¶Ê¸¤ÎÇÛ¿®¤Ï10·î11Æü
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸¶Ê¸¤òÍ×Ìó¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¸þ¤±¤ËÅ¬µ¹ÊäÂ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Êºâ¿·ÊÔ½¸Éô¡Ë