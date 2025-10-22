「日本代表主将が毎週先発していただろう」不振のリバプール、クロップ前監督のままだったら…遠藤航のレギュラー剝奪はなかった！地元メディアが主張「フラーフェンベルフを試すことはなかった」
リバプールとユルゲン・クロップはお互いにとって特別な存在だ。それゆえ、あくまでも机上の話として、復帰の可能性もゼロではない。
専門サイト『Rousing The Kop』によると、クロップは『Diary of a CEO』で「イングランドで別のチームを率いることはないと言った。だから、リバプールなら...そうだね。理論的に可能だ」と話している。
これを受け、Rousing The Kopは10月20日、アルネ・スロット監督が率いている現在のスカッドでクロップが指揮をとった場合、リバプールはどう変わるのかを分析した。
そこで名前があがったひとりが遠藤航だ。加入以降、クロップの下で重要な主力メンバーだった日本代表主将だが、スロット政権では出場機会が激減。“クローザー”として評価されてはいるものの、以前のような地位にはない。
Rousing The Kopは「スロットとクロップの中盤で大きく違うのは、純粋な守備的MFを完全に起用するかどうかだ。クロップはエンドウを好んでいた。一方、ライアン・フラーフェンベルフは彼の下でもブレイクしていたかもしれないが、なぜだか好まれていなかった」と報じている。
「クロップは６番に『破壊者』を好んだ。その役割でフラーフェンベルフを試すことはなかっただろう。最終的にこのポジションをアップグレードさせるかもしれないが、スロットの現在のチームにおいて、この役割に最もフィットするのがエンドウであることは変わらない」
「日本代表キャプテンが毎週先発することに、ファンはいくらかナーバスになるかもしれない。だが、クロップははるかに完成されたMFたち、ドミニク・ソボスライとアレクシス・マカリステルを彼と並べることで、それを和らげるはずだ」
今季のリバプールは開幕から公式戦７連勝を飾ったが、その後は４連敗と苦しんでいる。批判の声も強まっているだけに、「クロップだったら...」という見方があっても不思議ではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
