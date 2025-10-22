櫻井翔「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」に初挑戦！「バシバシ当てられると思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月22日放送の日本テレビ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は、櫻井翔、生見愛瑠らをゲストに迎え、「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」と「ちどかま秋のパンまつり」を届ける。

■櫻井翔の回答にスタジオ騒然

大好評のコーナー「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」初挑戦の櫻井は「得意です」「バシバシ当てられると思います」と自信満々。さらに、「早押しクイズはずっと嵐のレギュラー番組でもやっていましたので、スピードを重視したいと思います」と宣言する。罰ゲームは恒例の“1年間○○禁止”ということで、櫻井がある食べ物を提案。これに全員「うわあ…」と顔を曇らせる。

クイズでは、駅、スマホ、テレビなど、様々な場面の“どこかで聞いた音”を出題。聞いたことはあっても名前が出てこなかったり、別の音と勘違いしていたりと、白熱の回答合戦を展開。さらに、MCを務めるとにかく明るい安村のクセ強で気まぐれな進行やヒントに全員振り回されてしまう。

かまいたち・生見愛瑠チームは、MC安村に翻弄されながらも、濱家隆一がなんとか正解して生見愛瑠にハイタッチを求めるもまったく気づかれずにスルーされてしまう。その瞬間を見た相方の山内健司が暴露して濱家は赤っ恥をかいてしまう。

オープニングで自信をのぞかせていた櫻井は、他のチームがどんどん正解を出すなかまったく動けず。おまけに「早押しボタンの反応が悪い」と文句を言い始めたため、試してみるとまさかの結果に笑いが巻き起こる。そして、櫻井がようやく回答権を勝ち取ると、満を持して出した答えに全員「趣旨を間違えてる！」と騒然。

はたして櫻井は正解を出すことができるのか。そして1年間○○を食べられなくなってしまうのはどのチームなのか。

「ちどかま秋のパンまつり」では、日本全国の珠玉のご当地パンをVTRで紹介し、クイズを出題。正解するとそのパンを食べることができる。しかし、1問目のクイズで、千鳥とかまいたちが「急にパンクイズと言われてもまだ気持ちがついていってない」「パン祭りがまだ飲み込めてない」と言い出したため、他のゲストたちもボケ回答を連発する。

クイズでは、お客さんたちが「人気なので買えない」と語る京都のパンや、沖縄県民に50年以上愛されているパン、“アレ”を一本丸ごと包んだ北海道のパン、消費期限が当日限りの福島のパンなど、祭りの名にふさわしい気になるパンが続々登場。

クイズに正解し実際にそれらのパンを食べたゲストたちからは「今まで食べたパンのなかでいちばんうまい」「ビールが要る」など絶賛の嵐。櫻井も1日1万個売れるご当地パンに「うまいわ、すごい！」と感動する。

その他、「全国テッパンアナウンサー大集合」などに登場した人気の地方局アナウンサーたちが地元だからこそ知るパン屋情報を紹介する。

■番組情報

日本テレビ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』

10/22（水）20:25～21:54

MC：千鳥、かまいたち

審査員ゲスト：櫻井翔、生見愛瑠

プレゼンター：大久保佳代子、ザ・マミィ、ジェラードン、タイムマシーン３号、椿鬼奴、とにかく明るい安村、ぺこぱ、みなみかわ、村重杏奈

進行アシスタント：河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

