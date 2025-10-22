　22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の4万9380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては63.94円高。出来高は1万4616枚だった。

　TOPIX先物期近は3257ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比7.50ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49380　　　　　+230　　　 14616
日経225mini 　　　　　　 49385　　　　　+220　　　201440
TOPIX先物 　　　　　　　　3257　　　　　 +10　　　 12716
JPX日経400先物　　　　　 29385　　　　　+100　　　　1319
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+7　　　　 731
東証REIT指数先物　　売買不成立

