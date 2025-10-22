日経225先物：22日夜間取引終値＝230円高、4万9380円
22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の4万9380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては63.94円高。出来高は1万4616枚だった。
TOPIX先物期近は3257ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比7.50ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49380 +230 14616
日経225mini 49385 +220 201440
TOPIX先物 3257 +10 12716
JPX日経400先物 29385 +100 1319
グロース指数先物 726 +7 731
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
