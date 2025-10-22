日本ハム・北山が早くも「侍モード」に突入する。ソフトバンクとのCSファイナルSの激闘から一夜明けた21日、ナインは福岡から本拠地エスコンフィールドに戻り荷物整理などを行った。来月15、16日には侍ジャパンの強化試合韓国戦（東京ドーム）が控える右腕は「メジャー球でどういうボールを投げられるか今、凄くワクワクしています」と心待ちにした。

来月6日から宮崎県内で行われる強化合宿から参加する。この日、練習用としてMLB球3ダースが支給され、「ちょっと触ってみました。NPB球よりも少し大きく感じるのと、表面がつるつるしている」と感想を口にする。23日から早速、自主練習から使用する予定で「なじませながらやっていければ」と、意気込んだ。

自身初のポストシーズンとなったCSでは2試合に登板。18日のソフトバンク戦は7回106球を投げ、8安打3失点でポストシーズン初勝利も挙げた。「個人的には昨年よりも濃い経験をさせてもらい、成長させてもらった一年だった。ただやっぱり、目の前でホークスが優勝する姿を見て、そこを目指したい気持ちは強くなった」と雪辱に燃える。

来月5日から合流する宮崎合宿までは本拠地で調整する。「シーズンが終わって、ケガなくできて一度、ホッとしている。フレッシュな気持ちでもう一度調整し、気持ち新たに行けると思います」と北山。強化試合、そして、その先にある来年3月のWBC。大忙しのオフとなりそうだが、全てが飛躍の来季への足がかりとなる。（清藤 駿太）