NHKの定例会見が10月16日に開かれ、大晦日の『NHK紅白歌合戦』について説明があった。出場基準は例年どおり「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画テーマに合うか」の3つ。

そして、2年連続で出場していないSTARTO ENTERTAINMENT所属のタレントについて「もちろんその基準に合えば、というところも含めて検討している」とし、出場の可能性が明かされた。

出場歌手の発表は、例内だと11月中旬になるが、本誌はひと足早くアンケート調査を実施。「紅白でみたい歌手は誰？」を全国の20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのは、2024年の紅白に出場した歌手・グループ（特別企画・追加出場枠などは除く）。

では、「今年も紅白でみたい歌手」の白組編、トップ5からみていこう。

【第5位】Vaundy（33票）

楽曲のみならずデザインや映像もセルフプロデュースするマルチアーティスト。2回めの出場となった2024年は『踊り子』を歌った。

「すごい才能の持ち主。もっと多くの人に知ってほしい」（20代・学生）

「知っているアーティストはVaundyしかいない。他の人は知らないから」（20代・学生）

【第4位】THE ALFEE（35票）

1973年結成。2024年は41年ぶり2回めの出場で、『星空のディスタンス』を披露。

「正直なところ、最近の紅白は知らない人たちが多く、楽しめません。アルフィーは歌が上手く、知っている曲も多いので」（50代・会社員）

「70歳を過ぎても素晴らしい歌唱力です。レジェンド枠で毎年出てほしいです」（60代・主婦）

【第3位】GLAY（37票）

2024年は25年ぶり4回めの出場。名曲『誘惑』で盛り上がった。

「そもそもテレビでみられる機会が少ないバンドなので、ぜひ！」（40代・会社員）

「長年のファンです。ヒット曲をメドレーでお願いします」（40代・自営業）

投票のメインは、やはり「世代」の40代だった。

【第2位】藤井風（53票）

2024年は3回めの出場で、ニューヨークからの生中継。一発勝負とは思えない、まるでMVのような映像で度肝を抜いた。

「圧倒的な個性と想像性。今年はどんなステージを見せてくれるのか期待しています」（50代・パート）

「去年のニューヨークからの中継がすごくよかった。今年はどんな演出なのか楽しみ」（50代・無職）

若い世代だけでなく、60代まで幅広い層から票を集めた。やはり2024年の映像のインパクトは強烈だったようだ。

【第1位】Mrs. GREEN APPLE（104票）

すさまじい人気を誇るミセスが、2位藤井風に倍近い大差をつけてトップ。

「いまは老若男女、誰でも知っているバンドになったので、紅白にふさわしいと思います」（20代・学生）

「歌を聴くだけで泣けてきます。ヒット曲をメドレーで聴きたい」（40代・無職）

「今年もっとも活躍したグループだから出るのは当然だと思います」（50代・主婦）

ボーカルの大森元貴はNHK連続テレビ小説『あんぱん』に出演。またコント番組『LIFE』には、メンバー3人そろって出演するなど、NHKへの貢献度も大。3回めの出演は確実だろう。