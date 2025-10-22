10月14日、『NHK紅白歌合戦』の司会が発表された。2025年は有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜、そして鈴木奈穂子アナウンサーの4人。

司会が発表されると、次に気になるのは出場歌手だ。例年の発表は11月中旬だが、本誌はひと足早くアンケート調査を実施。「紅白でみたい歌手は誰？」を全国の20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのは、2024年の紅白に出場した歌手・グループ（特別企画・追加出場枠などは除く）。

まずは、「今年も紅白でみたい歌手」の紅組編、トップ5からみていこう。

【第5位】Superfly（36票）

これまで出場8回の実力派シンガー。2025年もアルバム発売、ツアー開催と精力的に活動中。

「伸びやかで開放感あふれる歌声が大好きです」（60代・無職）

「デビューからずっと大好き。越智志帆ちゃんの歌を聴くと元気が出ます」（50代・主婦）

【第4位】TWICE（38票）

韓国のオーディション番組で結成、デビュー10周年を迎えた9人組グループ。

「K-POP界を引っ張るレジェンド。圧巻のステージで魅了してほしい」（20代・学生）

「とにかくきれいだし、クオリティの高いダンスが見たい！」（20代・アルバイト）

7割近くの票が20代だった。

【第3位】椎名林檎（51票）

これまで出場9回。「東京事変」としても2回出場している。

「独自性の高い楽曲とパフォーマンスが最高。愛国心ある方だから、日本の年越しにはぴったりだと思う」（20代・学生）

「最近の曲よりも、できれば昔の曲を聴きたいです」（20代・会社員）

「昔の曲が聴きたい」という意見が複数。2025年はデビュー曲「幸福論」がシャンプーのCMに起用され話題になったことだし、ひょっとして？

【第2位】あいみょん（59票）

3月で30歳に。『ブラタモリ』のナレーションを担当しており、NHKへの貢献度は高い。

「ほかに見たい人はいないけど、あいみょんだけは見たい！」（40代・会社員）

「あいみょんの歌はどれも歌詞が素晴らしい。毎年紅白に出場してくれるのを楽しみにしています」（50代・パート）

20代から60代まで幅広い層から票を獲得。「歌が好き」という意見が大半。

【第1位】MISIA（79票）

やはりというべきか、圧倒的1位。2025年は全国11都市で27公演、20万人を動員したアリーナツアーをおこなった。

「圧倒的な歌唱力。ホール全体に広がる声を今年も楽しみにしています」（40代・主婦）

「歌声が素晴らしい。日本を代表する歌手。この人の歌を聴くと年末を実感します」（40代・会社員）

「紅白のトリができるのは、もうMISIA以外考えられない。毎年感動します。今年も圧巻のパフォーマンスを期待してます」（50代・パート）

6年連続で “トリ” をつとめているMISIA（うち大トリ4回）。福山雅治との「長崎コンビ」でのトリも5年連続だ。さて、今年は？