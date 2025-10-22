¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¹â¶¶Íõ¤¬·ãÇò!!¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤òÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÄº¤Ø
¡¡2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»Ò¤¬24Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢½éÂå²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÏÂçºåB¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²ÃÆþ2µ¨ÌÜ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¤¬ËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÀ¤³¦°ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¤è¤êÆÀÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡À¾³¤¡¡¹¯Ê¿¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¹â¶¶Íõ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¡¢9·î²¼½Ü¤Î²Æì¹ç½É¤«¤é¹çÎ®¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ê¤¬¤éÏ¢·¸¤ò¿¼¤á¡¢º£·î7¡Á8Æü¤ÏÀÐÀîÍ´´õ¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏºòÇ¯¤«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòµ¨°Ê¾å¤Ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÃç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÀï¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡²ÃÆþ2µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£µ¨¤«¤é¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡£¹ÃÈå¹§ÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤¬¤éÂçÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î´ØÅÄÀ¿Âç¤ä¾®ÀîÃÒÂç¡¢ROCÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥å¥«¤¬²ÃÆþ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëµðÂçÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤É¤¦¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤«¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Ï¹â¹»3Ç¯¤Î»þ°ÊÍè¤À¤±¤É¡¢Ìò³ä¤Ï¹â¹»¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡£º£¡¢ËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤«¤Ë¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ë¤ËÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºòµ¨¤ÏSV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤â¥Ù¥¹¥È6¡Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥ì¥·¡¼¥Ö¾Þ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ËMVP¤Î¸Ä¿Í4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°16°Ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¡£¤½¤Î¡Ö¹¶·âÎÏ¡×¤Ëº£µ¨¤Ï¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¡¢AJ¡Ê¥Ç¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ë¤ä¥Ç¥£¥Þ¡Ê¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¡Ë¤é¥Ó¥Ã¥°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤âÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹¶·âÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¤¥×¡Ê¹¶·â¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤êÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤óÆ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤·¤ÆÆÀÅÀ¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¥·¡¼¥º¥ó¡£ÌÜÉ¸¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¡ÖSV¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢3Ç¯¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ¤³¦¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂåÉ½¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ë¡£¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ÎËë¤¬³«¤¯¡£
¡¡¢ã¹â¶¶Íõ¤ËÊ¹¤¯¢ä
¡¡¡½¡½¼ç¾½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤Ï¡©
¡¡¡Öºòµ¨¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÄÅ¶Ê¤µ¤ó¡Ê¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤«¤é¡È¼ç¾¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤ÈÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡È¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2²ó¤°¤é¤¤¡ÊÏÃ¤ò¡Ë¶´¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÍõ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡©¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¡×
¡¡¡½¡½¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´ØÅÄ¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬Íß¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¤ÎÂ©È´¤¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥´¥ë¥Õ¤â»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤ÀÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤±¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤·¤Æ¡¢Íè½µ¤°¤é¤¤¤Ë½é¤á¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×