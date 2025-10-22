お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が21日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・20）に出演。出演者の中で一緒に旅行に行きたくない人物を明かした。

今回は前週に引き続き「芸人戦力外投票」が放送された。出演したのは井口、バッテリィズ・エース、とろサーモン・久保田かずのぶ、エバース・佐々木隆史、モグライダー・芝大輔、きしたかの・高野正成、さや香・新山、マヂカルラブリー・野田クリスタル、みなみかわの9人。

「このメンバーで旅行する時に1人外すなら?」というテーマで井口が投票したのは野田だった。その理由について「野田さんって…本当に暗いし、今も実業家と審査員の2本柱でやってて話もどんどん合わなくなってる」と明かした。

スタジオが笑いに包まれる中、実業家と審査員の2本柱とされた野田は「そんな芸人存在しねぇよ」と否定。それでも井口は「後、絶対一人でゲームとかやったりしてる」と、野田だけ旅行を楽しまないと伝えた。

これに野田は「しないしない」と再度否定し「本当に何も分かってない。凄い旅行を楽しむ人間だから。とにかく細かい…土地の物を楽しむ」と伝えた。さらに「凄いキャッキャする」と人一倍楽しむとした。

しかし、井口は「野田さんがキャッキャしてても嫌。無理してキャッキャしてるんだって。みんなの普段のキャッキャは知ってるけど、見たことない人が急に（キャッキャ）やり出したら“どうせウソなんだろうな”とか“楽しくないんだろうな”とか思っちゃう。空気がとにかく悪くなる」と主張した。