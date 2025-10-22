¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¶áÆ£·ò²ð¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉüµ¢Ç»¸ü¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¡º¸ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢25Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÍÜÆü¤Ç¤¤ç¤¦22Æü¤Ë¤ÏÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï2020Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¤¬¤«¤«¤ëÉñÂæ¤Ë¡ÖDH¡¢ÂåÂÇ¡×¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ëºå¿À¤ò·Þ¤¨·â¤Ä1¡¢2Àï¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Å·ºÍ¡¦¶áÆ£¤¬ÆüËÜ°ì·èÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Ï¯Êó¤À¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ç¡ÊÄ´À°¡Ë¤¹¤ë¤«¤ä¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¡Ê1·³¡Ë¤ËÍè¤ë¤«¤â¡£¼éÈ÷¤ÏÌµÍý¤â¡¢DH¤ÈÂåÂÇ¤Ê¤é¡£¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦22Æü¤Ë¤ÏÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ª¤Î»Å¾å¤²ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¡£½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò½Å¤Í¤ì¤ÐËÜµòÃÏ¤Ç¤Î1¡¢2Àï¤ÏDHµ¯ÍÑ¡¢28Æü¤«¤é¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î3»î¹ç¤ÏÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó75»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦301¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡£°ÜÀÒ¤·¤¿23Ç¯¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¡¢ºòµ¨¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÃË¤¬¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£4·î¤Î¹ø¤Î¼ê½Ñ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤Ïº¸¤«¤«¤ÈÄË¡¢½©¤Ë¤Ïº¸ÏÆÊ¢ÄË¤¬½±¤Ã¤¿¡£9·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Çº¸ÏÆÊ¢¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢Æ±28Æü¤Ë¤Ï½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¼óÇ¾¿Ø¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÁá¡¹¤Ë¸«Á÷¤ê¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉüµ¢¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤Ðºòµ¨DeNA¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â±¦Â¼óÇ±ºÃ¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£DH¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó3»î¹ç¤ò´Þ¤à5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦385¡¢1ÂÇÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë¤ÏÃÞ¸å¤Ç²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¶¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº¸ÏÆÊ¢¤Ï¡Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÄË¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè5Àï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢·ª¸¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÃç´Ö¤¬±þ¤¨¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡£Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹»þ¤¬¤¤¿¡£¶áÆ£¤¬Éüµ¢¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ï¤Û¤Ü´°Á´ÂÎ¤È¤Ê¤ë¡£20Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ØÌò¼Ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë