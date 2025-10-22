ÀÐÀîÍ´´õ¡¢³«ËëÀï¤Ç¥Á¡¼¥à2ÈÖÌÜ18ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤¬³«Ëë¡£ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¤ËÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ë3¡¼1¡Ê22¡¼25¡¢25¡¼16¡¢25¡¼23¡¢25¡¼19¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë18ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢11Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐÀî¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤Ç¸å¤í¤«¤é¤Î¥È¥¹¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºÈ¿±þ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¤¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¤òÊø¤¹¤â¡¢Ãæ¡¹¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ºÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¡£ÀÐÀî¤Ï¤³¤Î¥»¥Ã¥È¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î5ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¬22¡¼25¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤«¤éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀî¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥È¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÀÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢25¡¼16¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò1¡Ý1¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤¤2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¤³¤Î»î¹ç18ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀÐÀî¤Ï8¡Ý7¤È¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
