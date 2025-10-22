石原良純、3年前に亡くなった父・慎太郎さんの伝説を回顧 自身の結婚式でのエピソード披露
タレントの石原良純が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
石原良純 ＝テレビ朝日提供
黒柳とは、高田純次と3人でMCを務める『世界衝撃映像の会』で共演している良純。長時間の収録にもかかわらず、どんどん元気になる黒柳のことが不思議だという。
3年前に亡くなった父・石原慎太郎さんは様々な伝説を持っていたそうで、特に忘れられないという、自身の結婚式の時に“結婚式に飽きていた”父から要望されたことを明かす。
また、38年前に逝った叔父・石原裕次郎さんは、昭和を代表する俳優。裕次郎さんを支え続けたのが、妻・まき子さん。まき子さんのことを語る裕次郎さんの貴重映像も。
そして、スタジオに突然、兄と2人の弟が登場し、石原4兄弟が勢ぞろいする。
