¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÀÄÌîÌ¤Íè 10¡¦26¥Ù¥ë¥È³Í¤ê¤Øµ¤²¹£¹ÅÙ¡ÄÂì¹Ô´º¹Ô¡ª¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤ÆÂì¹Ô¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡££²£¶Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±²¦¼Ô¤ÎÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£·¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¡¢Åìµþ¡¦ÛØ¸¶Â¼¤Ë¤¢¤ë¶åÆ¬Î¶¤ÎÂì¤òË¬Ìä¡£¿´¿È¤òÀ¶¤á¤¿ÀÄÌî¤¬ÃÄÂÎ¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿ÀÄÌî¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£´ÅÙ²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤¿»íÈþ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤¿ÀÄÌî¤Ï¡Öº£²ó¤Î²¦ºÂÀï¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤â½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âì¹Ô¤ò¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂì¹Ô¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÛØ¸¶Â¼¤Îµ¤²¹¤Ï£¹ÅÙ¤Ç¾®±«¤Î¹ß¤ëÃæ¡¢Çò¤¤¹Ô°á»Ñ¤ÎÀÄÌî¤Ï½»¿¦¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È½àÈ÷±¿Æ°¤·¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÆþ¿å¡£¿å¤ÎÎä¤¿¤µ¤È·ãÎ®¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÂì¤ËÂÇ¤¿¤ìÂ³¤±¤¿¡£Âì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÄÌî¤Ï¡ÖÂì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ë´Ö¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥Ù¥ë¥È¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ÆÇ®¤¯Ç®¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÄÌîÌ¤Íè¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ò´¬¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤À¡£
¡¡ÀÄÌî¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î´úÍÈ¤²¤Ë»²²Ã¡£Æ±Ç¯£··î¤Ë¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê£Õ£Î¡Ë²¦ºÂ¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯£µ·î¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¹â¶¶Æà¼·±Ê¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±²¦ºÂÀï¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î£±Ç¯È¾¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡£¥í¥Ã¥·¡¼¡Ê¾®Àî¡Ë¤µ¤ó¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Î½Ð¿È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë·Ê¿§¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£»ä¤¬¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¦ºÂÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¤¯ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÀº¿ÀÎÏ¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£Æü¤½¤¦¤¤¤¦ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿»ä¤¬ÃÄÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ó¹Ô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÌî¤¬ÃÄÂÎ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£