¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬£²£±Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢Âè£±£°£´Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¡££Õ£Æ£ÏµÄÏ¢´´»öÄ¹¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ËÉ±ÒÁê¡¢Æ±µÄÏ¢Éû²ñÄ¹¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿±óÆ£·É»á¤¬¼óÁêÊäº´´±¡¢¸µËÉ±ÒÁê¤ÎÌÚ¸¶Ì»á¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤È£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ðÈ×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ëà£Õ£Æ£ÏÌäÂê¿ä¿ÊÆâ³Õá¤À¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÁÈ³Õ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ÎÆâ³Õ¤Ï¡Ø·èÃÇ¤ÈÁ°¿Ê¤ÎÆâ³Õ¡Ù¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ºö¤ò°ìÊâ¤Ç¤âÆóÊâ¤Ç¤âÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤¦¤«¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤â¤ªÎÏ¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ë¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤È½÷À³ÕÎ½¤¬£²¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿·´é¤òÈ´¤Æ¤¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Õ£Æ£Ï¤«¤¤¤ï¤¤¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÉ±ÒÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô»á¤È´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÌÚ¸¶»á¡¢¤½¤·¤Æ°Ý¿·¤«¤é¼óÁêÊäº´´±¤È¤·¤Æ´±Å¡Æþ¤ê¤·¤¿±óÆ£»á¤À¡£
¡¡£³¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬£Õ£Æ£Ï¤À¡£ºòÇ¯¡¢£Õ£Æ£Ï¤ò´Þ¤à£Õ£Á£Ð¡ÊÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý²òÌÀµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÊÄÌ¾Î¡¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¡Ë¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀßÎ©¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¾®Àô»á¤À¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤ÎÀõÀîµÁ¼£Á°½°±¡µÄ°÷¡Ê£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢½éÂå»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»þ¡¢½°±¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó£Õ£Æ£Ï¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Î°ÂÊÝ°Ñ½ªÎ»¸å¡¢Æ±°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¾®Àô»á¤Ï¡¢ÀõÀî»á¤Ë¶á¤Å¤¡¢¡ÖÀõÀî¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢ºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀõÀî»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤Ä¤«¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àô»á¤¬Æ±µÄÏ¢¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢£Õ£Æ£ÏÂÐºö¤ÎÀìÌçÉô½ð¡ÊÆüËÜÈÇ£Á£Á£Ò£Ï¡áÁ´ÎÎ°è°Û¾ïÂÐºö¼¼¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÄó¸À½ñ¤òÃæÃ«¸µËÉ±ÒÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢ÆüËÜÈÇ£Á£Á£Ò£Ï¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®Àô»á¤¬ËÉ±ÒÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤ÎÄó¸À¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÀõÀî»á¤Ï¡Ö¡Øºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤Î¿ÊÅ¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾®Àô»á¤È¿Æ¤·¤¤¤Î¤¬¼óÁêÊäº´´±¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£»á¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°Ý¿·¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Î£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢ÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿È¯µ¯¿Í²ñ¤Ç±óÆ£»á¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¼Â¤Ï»ä¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀõÀî»á¤Ï¡Ö±óÆ£¤µ¤ó¤Ï£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢ÀßÎ©¤ÎºÝ¡¢°Ý¿·¤ÎÃæ¤Ç´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤È¤â¿Æ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÌÚ¸¶»á¤ÏËÉ±ÒÁê»þÂå¡¢ÀõÀî»á¤«¤é£Õ£Æ£Ï¼ÁÌä¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¡££²£³Ç¯£±£±·î¤ËÀõÀî»á¤¬£Õ£Æ£Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¹ñ¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È´íµ¡´¶¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚ¸¶»á¤Ï¡Ö»ä¤â¤â¤È¤â¤È¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áà½Ä¤«¤ó¤ò°®¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ¤â£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤òÃí»ë¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¿·Æâ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Õ£Æ£Ï¸¦µæ²È¤ÎÃÝËÜÎÉ»á¤Ï¡Ö¾®Àô»á¡¢±óÆ£»á¤Ê¤É¡¢£Õ£Æ£Ï´ðÈ×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£à£Õ£Æ£ÏÌäÂê¿ä¿ÊÆâ³Õá¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡£¹ñÆâÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±§ÃèÌäÂê¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ïº£Ç¯£³·î¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤ÏÀäÂÐ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ë¡ª¡¡¤¿¤À¡¢£Õ£Æ£Ï¤¬ÃÏµå¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊâ°ú¤¤¤¿·Á¤À¤¬¡¢ÁÈ³Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ì¤Ð£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤¬±¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
