ナイナイ＆松村沙友理、TWICEのライブ潜入 終演後に対面実現
【モデルプレス＝2025/10/22】10月22日放送の音楽バラエティー『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜23時〜）では、ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）が、松村沙友理とTWICE（トゥワイス）のライブに潜入。貴重な映像を届ける。
先日東京ドームで行われたTWICEのライブに特別潜入。TWICEライブ初心者のナイナイは、自らも乃木坂46のメンバーとして東京ドームのステージにも立ち、TWICEファンを公言する松村沙友理を助っ人に迎え、ライブを120％楽しむポイントを事前レクチャーしてもらうことに。アーティストもファンも最高にテンションが上がる“コール”と、アーティストがライブ中にファンに向けて手を振るなどのファンサービス、通称“ファンサ”をもらうための極意を学ぶ。
さらに、TWICEライブの定番ともなっている、アンコール中に会場内で行われる、お客さんによる“ダンスチャレンジ”に挑戦。事前に人気曲『TT』の振付を完璧にマスターし、ダンスチャレンジに挑んだ岡村。会場内のビジョンにその姿が映し出されると、会場からは歓声が。さらに、ライブを終えたばかりのTWICEとの対面が実現した。（modelpress編集部）
