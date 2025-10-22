MLB、NPB共に22日から3日間試合なし

ブルージェイズが20日（日本時間21日）、リーグ優勝決定シリーズ第7戦でマリナーズを下し、32年ぶりのワールドシリーズを決めた。大谷翔平投手らを擁するドジャースと対戦する。2年連続か、32年ぶりか……。注目が集まる中、ファンが気づいたのは“空白の3日間”だった。

相手はブルージェイズに決まった。マリナーズと3勝3敗で迎えた第7戦。2点を追う7回にスプリンガーが劇的3ランを放ち逆転に成功。最後はホフマンが3者連続三振で試合を締めた。

NPBでは前日20日にソフトバンクが日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）第6戦に2-1で競り勝ち、2年連続の日本シリーズ進出を決めた。ワールドシリーズ、日本シリーズともに日本時間25日からスタートする。

最大でもシーズンは日米ともに残り7試合。そして、22日〜24日は野球のない3日間となる。日本の野球ファンにとってはもどかしい日々。「明日から3日間も試合がないのよね?」「野球が本当にないぞ、困ったぞ」「NPBもMLBも試合なし」とコメントがあった。（Full-Count編集部）