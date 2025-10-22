大谷がわざと隠した4行「流石です」「謙虚すぎない？」 代わりに出した10文字に絶賛の嵐
シリーズMVPトロフィーへの“仕掛け”が話題
米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。シリーズMVPに輝いた。受賞トロフィーには粋な計らいが施され、日本人ファンから喝采が相次いでいた。
人柄が現れた“仕掛け”だった。金色に輝くトロフィーの下には本来、「MOST VALUABLE PLAYER」などと、4行の文字が刻印されているが、受賞から3日後、クラブハウス内に展示されていたトロフィーには「TEAM EFFORT」のプレートが被せられていた。
実際の写真を、米専門メディア「ドジャー・ブルー」で編集長を務めるブレイク・ウィリアムズ氏が自身のXで公開。「MVPと記された彫刻は“チームの努力”のサインで覆われている」と文面に記して投じると、謙虚な姿に米ファンから賛辞が続々。反響は拡大し、日本人ファンからも喝采が相次いで寄せられた。
「流石です」
「the日本人」
「歴史に残るプレーをしても謙虚なところが大谷さんらしい」
「大谷さんらしすぎて言葉が出ない」
「カッコ良すぎる」
「謙虚すぎない？ まさにパーフェクト」
「わー、これは凄い」
「最高の人柄とエンタメ性ですね」
ドジャースは2年連続の世界一を目指し、24日（同25日）からブルージェイズとワールドシリーズを戦う。
（THE ANSWER編集部）