最悪…社員の「退職します」メールに、まさかの“全社員CC”で返信！ 「こんな会社が実在しています」と語る男性

働く環境に問題があり退職者が相次いでいるのに、会社がやるのは社員の粗探し――。教育業界で働く30代男性が、自身の職場の驚くべき実態を投稿に寄せた。

ここ数年を振り返ると、「退職代行を使って辞める人が後を絶たない+毎年退職者が出ている」のだそう。それ以外にも問題が多々あり、新入社員がほとんど入ってこないことや労働基準監督署から指導が入っている状況を明かした。（文：長田コウ）

「書いていてバカみたいに思ってます」

これほどの事態にもかかわらず、上層部が対策をとることはないという。その上、上層部がすることといえば「既存社員の粗探し」。男性は不満が募っているようだ。

「報告書類のチェックが漏れているだの、書類を提出したことの報告の報告（書類を提出しました、という報告がすみました、を別の人に報告する）だの、どうでもいいことばかり」

男性が「書いていてバカみたいに思ってます」と自嘲するのも無理はない。会社は本質的な改善に取り組まず、無意味な業務で社員を疲弊させているようだ。

この時点で「ダメだな」と思っていた男性だが、これを上回る出来事が起きた。

「最もダメだと思ったのは、社員が送った『退職します』のメールを、全社員にCCつけて返信したことですね。こんな会社が実在しています」

退職者のプライバシーへの配慮があまりにも欠けている。こんな対応をされれば、残った社員の士気が下がるのは当然だろう。

