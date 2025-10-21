日産自動車株式会社は、オリジナルグッズ「NISSAN collection」と「NISMO collection」の2025年秋冬モデルとして、計54点の新商品を2025年10月30日より順次発売する。

同コレクションは、GT-R撥水キャップやFairlady Zキーリング、R30スカイラインTシャツなど同社の人気モデルをモチーフにしたアイテムに加え、保温素材を使用したフリース手袋や防寒ブルゾンなど季節感ある実用的な商品も展開。全国の日産販売店やオンラインショップで購入可能なため、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。

日産オリジナルグッズ「NISSAN/NISMO collection」の新商品を発売

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、日産オリジナルグッズに、「NISSAN collection」22点、「NISMO collection」32点の2025年秋冬モデルを追加し、10月30日より発売します（一部の商品は発売時期が異なります）。

なお日産オリジナルグッズは、全国の日産販売会社、グローバル本社ギャラリー、およびNISSAN CROSSING内の「日産ブティック」、また日産オンラインショップでお買い求めいただけます。

■ 「NISSAN collection」・・・新商品22点

撥水性の高い素材とリアルソフトカーボンを使用した、軽いかぶり心地のキャップです。GT-Rロゴは立体的な刺繍で表現されています。 Fairlady Z レザーキーリングFairlady Zのロゴがプリントされたメタルプレートと、レザーを組み合わせたキーリングです。ロウ引き糸のステッチで車体色を表現しました。オレンジ・ブルー・イエローの3色展開です。 R30 スカイライン Tシャツアウトドアやフェス好きに人気のブランド「go slow caravan」が、日産グッズに登場。「鉄仮面」と呼ばれるR30スカイライン後期型のイラストをフロントにプリントしています。 ショッパーバッグ起毛加工を施したポリエステル生地のショッパーバッグです。柔らかくしっとりした手触りはこれからの季節にぴったりです。 山中塗ステンレスボトル高度な山中塗の蒔絵技術を施したステンレスボトルです。“つや消し黒”と“伝統的なモミジ柄”を絶妙にバランスさせたデザインです。

■ 「NISMO collection」・・・新商品32点

水分を吸収して発熱する保温素材「ブレスサーモ」を使用した手袋。親指と人差し指に切り込みが入っており、スマートフォンなどのタッチ操作も快適に行えます。 テックフィルジャケット（11月発売予定）保温力に優れた「テックフィルブレスサーモ」を使用したハーフ丈防寒ブルゾン。上下開きファスナーで、ヒップ周りの圧迫感を軽減した設計です。長時間の着用やアクティブなシーンでも快適さを保ち、暖かさをキープします。 ポケッタブルドラムバッグ旅先で荷物が増えた際に役立つポケッタブルドラムバッグ。内ポケットに本体を収納できる仕様です。 メタルキーリング重量感あるダイキャストメタルキーリングです。 NISMO HERITAGEロングスリーブTシャツ大人気NISMO HERITAGE Tシャツのロングスリーブです。生地はしっかりしたヘビーコットン。着心地が良く、秋冬の着回しに便利なアイテムです。

「日産オンラインショップ」URL： https://shop.nissan.co.jp

「日産グッズオンラインカタログ」URL: https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/COLLECTION/index.html#page=1

■ 商品概要・価格

別紙をご参照ください。

https://www.nissan-global.com/JP/NEWS/ASSETS/PDF/251017-01-j_pricelist.pdf

リリース提供元：日産自動車株式会社