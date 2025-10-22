「なんですかそれ、あなたが作ったんですか」 “ノーワーク・ノーペイ”を知らない社長に絶句した女性

会社独自のルールには、時に理解しがたいものがある。投稿を寄せた30代女性（東京都）の勤務先では、勤怠に関する奇妙なルールが存在する。（文：湊真智人）

「遅刻や早退は1時間までという謎ルールがある。1時間までなら控除されることはないが、1時間を超えると問答無用で有給休暇（半日）を取得しなければならない」

遅刻で有休が消える謎ルールに抗議したら……

この決まりによって、歪んだ勤怠管理がなされるようだ。

「例えば1時間半遅刻してから仕事をすると、半休＋労働となり所定外労働時間手当を得るという理解し難い勤怠ができあがっている」

残業代が出るとしても、大きな問題点は「有休を強制的に消化」させられることだ。そこで女性は過去に、「ノーワーク・ノーペイの原則に従って控除すべき」と会社に訴えたことがあるという。しかし社長から返ってきた言葉に「絶句した」と語る。

「なんですかそれ、あなたが作ったんですか」

この原則は、労働者が労働義務を履行していない時間に対しては企業に賃金を支払う義務がないという考え方で、労働基準法に定められた給与計算の基本原則だ。だが社長はそれを認識していないどころか、加えてこう言い切った。

「従業員の不利益にはなっていないと思います」

これに対し女性は、「労働していない時間分を控除することは当然であるにもかかわらず、それを不利益と捉える社長」と、認識のゆがみを指摘している。実際問題、有休の強制消化の方が従業員にとって立派な「不利益」だろう。投稿末では

「『この会社ダメだな』というより、ただの『会社ごっこ』」

と、呆れた様子で書いている。

