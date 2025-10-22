失礼すぎる！美容師に「今の部署ではお払い箱って感じかな」と言われ絶句　屈辱を忘れられない女性

美容院で、個人的なことについて否定的なことばかり言われたら不快な気持ちになる。投稿を寄せた神奈川県の50代女性は、美容師の接客にウンザリしたことがあるという。（文：長田コウ）

その美容院には初めて訪れた。担当美容師に、小さな支社に異動になったことを伝えると、「へえ、今の部署ではお払い箱って感じかな」と返されてしまった。初対面なのにめちゃくちゃ失礼だ。

「今でもあの時の嫌な気持ちは忘れられません」

その後も、不快なやり取りは続いた。

女性「私の後任は後輩に引き継いで」美容師「あ、じゃもう必要なくなったんだ」

当時、妊娠を考えていた女性は万が一の時に影響が出ないように考えた上での異動だった。それだけに、余計深く傷ついたそう。

「『お払い箱』っていう言葉がズーンと来て言い返せませんでした」

女性の様子から何かを察したのか、後日、その美容院の店長から手紙が届いた。

「何か不手際がありましたでしょうか」

と書かれていたが、女性は何も返事を出さなかった。返事をしないことが女性にとっての抵抗だったのだろう。

その後、女性は育休を乗り越えて仕事を続けることができたそう。しかし、「今でもあの時の嫌な気持ちは忘れられません」と、当時の屈辱は消えていないようだ。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1