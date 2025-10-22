プロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝の次戦が１２月、サウジアラビアで行われることが決まった。「ＢＩＧ ＢＡＮＧ！」第７回ではスーパーバンタム級初戦、その先に待つ同階級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との一戦へ、思いを語った。今年は第２次世界大戦が終結して８０年。中学時代に訪れた沖縄で命の尊さを知った中谷は、競技に打ち込める現状に感謝し、「みんなを自分のパフォーマンスで幸せにしたい」と強い決意を示した。

次戦が１２月２７日と発表されました。サウジアラビアは試合をしたことがないですし、行ったこともありません。新鮮な気持ちでパフォーマンスできるかなって、ワクワク感といったところは大きくなっています。

相手はＷＢＣ世界スーパーバンタム級９位のセバスチャン・エルナンデス選手（２５）＝メキシコ＝。ＷＢＯ１０位、ＩＢＦ１２位で、かつて尚弥選手のスパーリングパートナーを務めたことがあります。相手はファイターで、身長は僕より少し高いくらい。２０勝１８ＫＯで、映像はまだハイライトしか見ていませんが、距離を詰めてグイグイ来る感じ。接近戦でも、遠い距離でも、どちらにも対応できるようにしないといけませんが、自分の距離を徹底して戦えればと思っています。

スーパーバンタム級に階級を上げるにあたり、体重幅も大きいので、フィジカルトレーニングでは下半身だけではなく、上半身もある程度、筋肉を付けることは意識しています。ただ、体を大きくするための筋トレではなく、体幹を鍛えての安定感を増したり、スピード感をさらに上げるため、瞬発系のトレーニングなどを多くやっています。

その先の相手と期待される尚弥選手について聞かれることが最近、増えました。それだけ対戦を楽しみにしてもらえているんだなと素直に感じます。でも、そのためにはやるべきことがまだ、あります。それをしっかりこなしていかないといけないと、より気が引き締まっているところなんです。

９月のアフマダリエフ（ウズベキスタン）戦を観戦しました。ＫＯを狙わず、アウトボクシングを展開して判定勝ちという結果に「尚弥選手の新しい一面」と驚かれた方も多いでしょうが、たまに動画で流れてくるスパーリングの様子を見ると、ああいうボクシングもしていましたから特に驚きはありません。尚弥選手の引き出しの一つ。練習でできないことは、試合ではできませんから。尚弥選手に勝つためのポイントは？と聞かれますが、距離感について、数字上では僕がアドバンテージとして持っている部分（身長１７３センチ／リーチ１７４センチ、尚弥は１６５センチ／１７１センチ）だと思いますから、そこは最大限に生かしていかないといけない部分でしょう。自分も質の高い引き出しを増やしていきたいです。

僕のボクシングを楽しみにしてくださる方が増えていると聞いてうれしいですし、だからこそ、ボクシングに打ち込めることに感謝しています。そんな思いを強くしたのは、東員第二中学（三重県東員町）３年の時に修学旅行で行った沖縄で、でした。フィールドワークの一環で、読谷村にあるチビチリガマに行きましたが、そこは第２次世界大戦時に集団自決のあった場所。「命こそ宝」というガイドの比嘉涼子さんの言葉を聞いて、残酷な出来事に大きなショックを受けると同時に、言葉に表せない感情が湧いて…。「僕たちがこうして生きていられるのは当たり前じゃない」と強く感じさせてもらった瞬間でした。僕たちは「生かせてもらえている」と。当時、試合を目前に控えて減量中で飢餓感もありましたが、ボクシングがやれていることは当たり前ではないと心から感じました。

地元に帰ってから、比嘉さんに自分の思いを書いて手紙を送りました。「今、ボクシングができることに感謝して、一生懸命頑張ります」と。以来、比嘉さんとは親しくさせていただいています。２０１９年以降はほぼ、毎年のように沖縄で合宿をしています。もし、中３の時にそういう思いを感じられていなかったら、僕のボクシング人生はまた違う歩み方だったかも…。ターニングポイントだったと思います。翌年に単身でアメリカに行くようなチョイスは、もしかしたら、なかったかもしれません。

ボクシングは、相手とダメージを与え合うスポーツ。覚悟はしっかり持って試合に臨んでいます。リスクがあるということを考えるとともに、それを美化してはいけないという思いもあります。今はそこに向き合う時間が、さらに増えています。１４歳の時に感じた思いを胸に、僕はサウジアラビアに行き、そして、さらなるビッグマッチに臨みます。最善のことをして、胸を張ってリングに向かい、見ている皆さんに幸せを感じてもらいたいという思いは、多くの先人たちが持ってきたものと同じ。僕のボクシングを見て、次の日からの活力だったり、感動を与えられるような人になれればいい。僕のパフォーマンスでみんなをハッピーにしたい。そして、平和を創造していく一人に僕もなっていきたいと思います。感謝！ 感謝！（世界３階級制覇王者）

◆中谷 潤人（なかたに・じゅんと）１９９８年１月２日、三重・東員町生まれ。２７歳。中１からボクシングを始め、中学卒業後、米国で単身武者修行。２０１５年４月にプロデビュー。１６年度全日本フライ級新人王。１９年２月に日本同級王者、２０年１１月にＷＢＯ世界同級、２３年５月にＷＢＯ世界スーパーフライ級、２４年２月にＷＢＣ世界バンタム級王座獲得で３階級制覇を達成。今年６月、前ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）に６回終了ＴＫＯ勝ちして２団体王座を統一。９月に返上し、階級変更を発表した。身長１７３センチの左ボクサーファイター。戦績は３１戦全勝（２４ＫＯ）。家族は両親と弟。

◆セバスチャン・エルナンデス ２０００年１０月１９日、メキシコ・バハ・カリフォルニア州ティフアナ生まれ。２５歳。２０年１１月デビュー。２５年５月、アザト・ホバニシアン（アルメニア）に判定勝ち。これまでにルイス・ネリ（メキシコ）、井上尚弥（大橋）らのスパーリング相手を務めた。２０戦全勝（１８ＫＯ）。ニックネームはＬＯＧＡＮ（小さな空洞）。身長１７５センチの右ファイター。リーチ１６５センチ。９月３０日現在でＷＢＣ８位、ＩＢＦ１２位、ＷＢＯ１０位。