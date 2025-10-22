◆関西学生リーグ ▽最終節 関学大５―１関大（２１日・わかさスタジアム京都）

全日程が終了した。最優秀選手は、２０日に優勝を決めた立命大の角井翔一朗内野手（４年）＝智弁和歌山＝、最優秀投手は同・遠藤翔海（かける、４年）＝京都共栄学園＝、首位打者は近大・野間翔一郎外野手（４年、打率４割６厘）＝大阪桐蔭＝が選ばれた。いずれも初受賞。ドラフト候補の近大・勝田成内野手（４年）＝関大北陽＝は、二塁手で６度目のベストナインに輝いた。同ポジションで６度以上の受賞は、近大・二岡智宏（元巨人）の遊撃手の７度に次いで２人目（１９８２年発足の新リーグ以降）となった。

華やかな記録を手に、大学野球に終わりを告げた。近大・勝田は、６度目のベストナインに選出された。「二岡さんの７季連続に並びたかった。悔しいです」と満足しなかったが、歴代１５位タイの通算１０６安打。２年春から６季連続で打率３割以上をマークし、通算打率は３割４分４厘のハイアベレージだ。

それでも、２３日にドラフト会議を控え、「あとは祈るしかない」と切実だ。誰よりも応援してくれているのが、母・明子さん（５１）。９月に秋季リーグ戦が開幕してからは毎日、自宅近くの大阪天満宮へお参りに通ってくれている。「感謝です。恩返しできたら」と、指名を願った。

同校からは、野間、阪上翔也外野手（神戸国際大付）、野口練投手（星稜）もプロ志望届を提出済み。全員が指名されれば、同校最多となる。野間は「どうにかして獲ってもらうために、ゴミ拾いや人助けなどをいっぱいしています」と、徳を積むことに懸命だ。（藤田 芽生）

◆その他の表彰選手 【ベストナイン】▽投手＝宮原廉（近大３年）〈１〉▽捕手＝西野啓也（立命大３年）〈２〉▽一塁手＝谷本颯太（近大２年）〈２〉▽三塁手＝福井一颯（立命大３年）〈１〉▽遊撃手＝細見宙生（京大４年）〈２〉▽外野手＝野間翔一郎〈１〉、八幡大介（近大３年）〈１〉、坂下晴翔（立命大４年）〈２〉 ※〈数字〉は受賞回数