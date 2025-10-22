プロ野球・ドラフト会議が２３日に行われる。スポーツ報知では「本紙選定 個性派ドラフト候Ｈｏ！」と題し、注目選手を３回にわたって紹介する。第２回は、明大・大川慈英投手（２１）。

＊ ＊ ＊ ＊

明大の守護神・大川がマウンドに走った瞬間、相手ベンチには絶望の風が吹く。最速１５５キロの「刺す直球」と多彩な変化球で、打者のバットに空を切らせる。即戦力のリリーバーとしてスカウトの熱視線が注がれる中、今秋リーグ戦では７試合に救援し、計９回を投げ失点０。四死球０と制球力も上昇し、５季ぶりのリーグ優勝へ貢献した。

「父も母も上の世界で戦っていたので、競技は違いますが、自分もプロに行きたい思いがずっとありました」。父・政則さんは元・総合格闘家。９９年には「寝技世界一決定戦」で有名なアブダビコンバットに出場した。母・千穂さん（旧姓・鳥居）は女子バレーの名門ユニチカでプレーし、９６年アトランタ五輪では日の丸を背負った。大川はそんな２人の長男として、この世に生を受けた。世界でも親しまれるように「慈英（ジェイ）」の名を授かった。

２歳の頃から母とバレーを楽しむなどスポーツに親しんだ。小３から野球を始めると、トレーニングが趣味の父は平塚市内の自宅に“筋トレ部屋”を設け、鍛錬に熱が入った。世界の猛者と真剣勝負をしてきた経験から、我が子に「脱力が大事だ」と伝えた。金言は今でも胸に刻む。躍動感あふれるフォームの原点だ。

母は現在、高校女子バレーの強豪・相洋の監督として後進を育成する中、テレビ解説も務める。母から学んだのは競技への意識の高さだ。「家でもずっとバレーのことを考えていて、一つの競技に対する集中力は本当にすごいなと」。常に一生懸命な両親の背中を見て育った。だから１００％の熱意で野球道を突き進む。

明大は史上最長の１５年連続でドラフト指名選手を輩出中。大川らが記録を更新する可能性は高い。「先を見ることなく、目の前の勝負を確実に勝てる投手になりたい」と大川。勝負師の血をたぎらせ、運命の瞬間を待つ。（加藤 弘士）

◆大川 慈英（おおかわ・じぇい）２００３年１０月２８日、神奈川・平塚市生まれ。２１歳。なでしこ小３年から平塚リトルで野球を始め、浜岳中では湘南ボーイズで東日本報知オールスター神奈川県選抜入り。常総学院では３年時にセンバツ出場。明大では２年秋にリーグ戦初登板。リーグ戦通算３２試合に登板し、４勝１敗、防御率２．９０。弟の慧（けい）は東海大１年。１８０センチ、７５キロ。右投左打。