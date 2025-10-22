【男性を車ではね山中に遺棄 】殺人などの罪 被告 涙ながらに「謝罪がしたい」 被告人質問やりとりの一部【長野・佐久市】
殺人やひき逃げなどの罪に問われているのは佐久市の無職、佐藤英伸被告（34）です。
佐藤被告はおととし12月、佐久市の県道で当時85歳の男性を車ではねる事故を起こしたあと、小県郡長和町の山中に男性を遺棄し死亡させた、とされています。
この裁判員裁判では、男性をはねたあとの佐藤被告の行動が殺人の罪にあたるかどうかが争われています。
検察側は、男性の死因に低体温症が含まれていて「未必の故意」にあたるとして「殺人罪」の適用を主張。
審理2日目の10月21日、長野地方裁判所では被告人質問が行われました。
以下、法廷取材に基づく被告人質問の内容の一部
■■弁護側からの被告人質問■■
弁護人「なにか言っておきたいことはありますか？」
佐藤被告
「今回、私の身勝手な行動で男性がが亡くなったことは間違いありません。男性やご遺族の皆さんに直接謝罪がしたいです。申し訳ないです」
（5秒ほど頭を下げる）
弁護人
「被害男性と車がぶつかって、倒れている男性をみてどう思いましたか？」
佐藤被告
「意識がなく、もう助からないと思った。死亡事故を起こしてパニックになり捕まると思った。自殺するしかないと思った。男性を隠して、ばれないようにするしかないと考えた」
弁護人
「冬の寒い山の中で被害男性を遺棄したとき、どんな気持ちでしたか？」
佐藤被告
「申し訳ない気持ちでした。自分のしていることが怖い。もう後戻りはできないと思った」
弁護人
「ご遺族に対して思うことは？」
佐藤被告
「自分の身勝手な行動で大変なことをしてしまった。申し訳ないです。ご遺族に許してもらえるなら直接謝罪がしたいです」
涙を流し、声を震わせながら弁護側の被告人質問に答えた佐藤被告。
佐藤被告
「罪を償って、一生かけて賠償していきたい」と述べました。
■■検察側からの被告人質問■■
検察
「この法廷内で、車と男性がぶつかったあと、男性は助からないと思ったと話していますが、取り調べの供述調書では『救急車を呼べば助かるかもしれない。隠せばばれないと思った』と書かれています」
佐藤被告
「覚えていません」
検察
「このような趣旨の供述調書が3枚もあり、いずれもあなたが確認したという署名もあります」
佐藤被告「同じようなことを聞かれ、同じようなことを話したので覚えていない」
検察「調書にサインするときは目を通しますよね。気が付かなったのですか？」
佐藤被告「はい」
検察
「自宅で男性を別の車に乗せ換えたとき、男性がいびきのような音を立てていたと供述調書には書いてありますが」
佐藤被告
「覚えてないです」
（一般的に、頭を強く打つなどして意識不明の状態になると、喉の周りの筋肉が緩み、舌で気道を塞ぎ、大きないびきのような症状が出ることがある。）
車ではねた直後の男性の様子について、法廷内で「ゴーゴーという喉の奥から空気を吸い込む音がしていた」と話した佐藤被告。
検察
「音がしていた。息をしていたのにあなたは死んだと思ったのですか？」
佐藤被告
「生きているけど、助からないと思った」
検察「男性とぶつかり、男性を車に乗せたあと『遺棄』『見つからない』などとスマホで調べている証拠がありますが、なぜ調べたのですか？」
佐藤被告「覚えていません」
今回の裁判員裁判では、男性の死亡時刻についても重要な証拠となるため、22日午後には、男性の検死を行った医師が出廷し、証人尋問が行われます。
判決は10月30日に言い渡される予定です。