櫻井翔、どこかで聞いたことがある音イントロクイズに自信→正解出せず文句「早押しボタンの反応が悪い」
5人組グループ・嵐の櫻井翔が、22日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：25）にゲスト出演する。千鳥、かまいたちがMCを務める同番組で「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」に初挑戦。さらに「ちどかま秋のパンまつり」にも参加する。
【番組カット】大盛りあがり！ゲームに夢中な山内＆めるる＆鬼奴
「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」に櫻井は「得意です」「バシバシ当てられると思います」と自信満々。さらに、「早押しクイズはずっと嵐のレギュラー番組でもやっていましたので、スピードを重視したいと思います」と宣言する。罰ゲームは恒例の“1年間○○禁止”ということで、櫻井がある食べ物を提案。これに全員「うわあ……」と顔を曇らせる。
クイズでは、駅、スマホ、テレビなど、さまざまな場面の“どこかで聞いた音”を出題。聞いたことはあっても名前が出てこなかったり、別の音と勘違いしていたりと、白熱の回答合戦を展開。さらに、クセ強なMC、とにかく明るい安村の気まぐれな進行やヒントに全員振り回されてしまう。
かまいたち・生見愛瑠チームは、安村に翻弄（ほんろう）されながらも、濱家隆一がなんとか正解して生見にハイタッチを求めるもまったく気付かれずにスルーされてしまう。その瞬間をみた相方の山内健司が暴露して濱家は赤っ恥をかいてしまう。
オープニングで自信をのぞかせていた櫻井は、ほかのチームがどんどん正解を出す中まったく動けず。おまけに「早押しボタンの反応が悪い」と文句を言い始めたため、試してみるとまさかの結果に笑いが巻き起こる。そして、櫻井がようやく回答権を勝ち取ると、満を持して出した答えに全員「趣旨を間違えてる！」と騒然。果たして櫻井は正解を出すことができるのか。そして1年間○○を食べられなくなってしまうのはどのチームなのか！？
「ちどかま秋のパンまつり」では、日本全国の珠玉のご当地パンをVTRで紹介し、クイズを出題。正解するとそのパンを食べることができる。しかし、1問目のクイズで、千鳥とかまいたちが「急にパンクイズと言われてもまだ気持ちがついていってない」「パン祭りがまだ飲み込めてない」と言い出したため、ほかのゲストたちもボケ回答を連発する。
クイズでは、お客さんたちが「人気なので買えない」と語る京都のパンや、沖縄県民に50年以上愛されているパン、“アレ”を一本丸ごと包んだ北海道のパン、消費期限が当日限りの福島のパンなど、祭りの名にふさわしい気になるパンが続々登場。クイズに正解し実際にそれらのパンを食べたゲストたちからは「今まで食べたパンの中で一番うまい」「ビールが要る」など絶賛の嵐。
櫻井も1日1万個売れるご当地パンに「うまいわ、すごい！」と感動する。そのほか、「国テッパンアナウンサー大集合」などに登場した人気の地方局アナウンサーたちが地元だからこそ知るパン屋情報を紹介する。
