¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ö¥»¥¯²Ä°¦¤¤¡×ÎÐ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àÉ½¾ð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¸ø³«¡Ö¥È¥¥á¥¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡ÖSUPER GT¡×Âè7Àï¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÊªÈÎ¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¾åÃå¤òÃå¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯Ãæ¤Ë²£ÃÇËë¤È¤ª¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤È²£ÃÇËë¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×¤ÎÎÐ¿§¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÁ´¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë²£ÃÇËë¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄº¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡SUPERGT Rd.7 AUTOPORIS¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤é²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥»¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¶åºÎï¤ÇÈþ¿Í¡×¡ÖºÙ¤¤¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¥È¥¥á¥¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²ÖÇµ°á¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¡ÖBeauty Model Contest¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¤È´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ß¤æ¤·¤ã¤ó¡×¡£SNS¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£