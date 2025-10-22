¥â¡¼Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼ÌîÃæÈþ´õ¡¢³èÆ°¼«½ÍÃæ¤ÇÇ¯ÆâÂ´¶È¤ÎËÌÀîè½±û¤Ë¡ÖÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡×ÅÇÏª
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÌîÃæÈþ´õ¡Ê26¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£20Æü¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÌÀîè½±û¡Ê21¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÌîÃæ¤Ï¡ÖËÌÀîè½±û¤Á¤ã¤ó¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¡¢¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÂ´¶È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ËÌÀîè½±û¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÌÀî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ËÌÀî¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é³èÆ°¤ò¼«½ÍÃæ¡£12·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½©Movin' Forward with Hope¡¡±©²ì¼ë²»¡¦²£»³ÎèÆàÂ´¶È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ï½Ð±é¤·¤Ê¤¤¡£