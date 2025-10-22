ナインティナイン、松村沙友理とともにTWICE東京ドームライブに潜入 ライブ直後に対面も
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが、きょう22日放送のフジテレビ音楽バラエティー『週刊ナイナイミュージック』（後11：00〜後11：30）に出演する。
【ライブ写真】メンバーのソロショットも『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演の模様
同番組は、ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚・音楽バラエティー。今回は、ナインティナインが、松村沙友理とTWICEのライブに潜入する。
ナインティナインは、東京ドームで行われたTWICEのライブに特別潜入。TWICEライブ初心者のナインティナインは、乃木坂46のメンバーとして東京ドームのステージにも立ち、TWICEファンを公言する松村を助っ人に迎え、ライブを120パーセント楽しむポイントを事前レクチャーしてもらう。アーティストもファンも最高にテンションが上がる“コール”と、アーティストがライブ中にファンに向けて手を振るなどのファンサービス、通称“ファンサ”をもらうための極意を学ぶ。
また、TWICEライブの定番ともなっている、アンコール中に会場内で行われる、観客による“ダンスチャレンジ”に挑戦する。事前に大人気曲「TT」の振付を完璧にマスターし、ダンスチャレンジに挑んだ岡村。会場内のビジョンにその姿が映し出されると、会場からは大歓声が上がった。
さらに、ライブを終えたばかりのTWICEとの対面が実現。世界的スーパーグループとの貴重な対面シーンを届ける。
