¡È¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡ÉÃíÌÜ¿Í»ö¤Î½÷À³ÕÎ½2¿Í¡ÄÊÒ»³»á¡¦¾®ÌîÅÄ»á¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¡©
·ûÀ¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë½÷À¤Î¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·èÃÇ¤ÈÁ°¿Ê¤ÎÆâ³Õ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡È¥Á¡¼¥à¹â»Ô¡É¡£º£²ó¤Î¿Í»ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤È¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤Î2¿Í¤Î½÷À³ÕÎ½¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤È¤·¤ÆÀ¯³¦¤Ø¡Ä½÷À½é¤ÎºâÌ³Áê¤Ë
¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤Ç½÷À½é¤ÎºâÌ³Áê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡Ê66¡Ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºâÌ³Âç¿Ã¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ4²ó¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤ª¶â¤ò¤É¤¦½¸¤á¡¢²¿¤Ë»È¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¡ÖºÇ¶¯¤Î´±Ä£¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëºâÌ³¾Ê¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÅö½é¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÒ»³»á¡£
Éã¿Æ¤¬¿ô³Ø¼Ô¤ÇÂç³Ø¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¾Ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¸Å¤¯¡¢ÂçÂ¢¾Ê»þÂå¤ËÆþ¾Ê¤·´±Î½¤Ë¡£½÷À½é¤Î¼ç·×¶É¼ç·×´±¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤«¤é20Ç¯Á°¤ËÀ¯³¦¤Ø¿Ê½Ð¡£¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µÄ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Âè3¼¡¾®Àô²þÂ¤Æâ³Õ¤Ç¤Ï·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¡£½éÅÐ±¡¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¨¤²¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¶âÍ»Ä´ºº²ñÄ¹¤ò½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¶âÍ»À¯ºö¡É¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£
½éÅöÁª¤«¤é20Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÊÒ»³»á¡£½÷À½é¤ÎºâÌ³Áê¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡Ä
¡Ö¹ñÌ±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤Á¤Ã¤È¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÍè¤ÎºâÌ³¾Ê¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥µ¥Ê¥¨¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤Ç¤â¤¦1¿Í¤Î½÷À³ÕÎ½¤¬¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤È¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤Î·óÌ³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥µ¥Ê¥¨¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¡Ä
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÃ¯¤«¤ò²¼¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹â»ÔÀèÀ¸¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Êº£Ç¯9·î¡Ë
½Ð¿Ø¼°¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¹â»Ô»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä
¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤ò¡Ë¿ä¤·¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¡¦¥µ¥Ê¥¨¤Ç¥µ¥Ê¥¨¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
º£¸å¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¡¢Éã¿Æ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¾®ÌîÅÄ»á¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¡¢ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÀ¯¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£
¡Ö»ä¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£»ä¤é¤¬·è¤á¤ó¤ÇÃ¯¤¬·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¡¢ÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¿ûÆâ³Õ¤ÇË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡¢2022Ç¯¤ÎÂè2¼¡´ßÅÄ²þÂ¤Æâ³Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÉ±ÒÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¹â»Ô¿·¼óÁê¤Î¤â¤È¤Ç½é¤á¤Æ³ÕÎ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÌîÅÄ»á¡£
¡Ö¡ÊQ¡§°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡©¡ËÌÀÆü¤Þ¤¿¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×