「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。発売中のデジタル写真集「大島璃乃の もっと夢中にさせてもイイですか？」の撮影動画を投稿した。

紺のビキニ水着や、白の大人びたランジェリーショットなどを公開。「お待たせしました〜！！ メガネオフショット 写真集のメガネショット好評で嬉しいです」とメガネを着用したショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛いが過ぎる」「半端ないって」「可愛さと大人の色気」「メガネありなしどちらも素敵」「素晴らしい美ボディ」「スタイルめっちゃいい」「ボンキュッボン」「ナイス腹筋」「おヘソが可愛い」「セクシー」「女神」「尊い」「ルパン三世の実写版に出て欲しい」などのコメントが寄せられた。

大島は群馬・桐生市出身で、高校在学中に芸能活動を開始した。18年4月に桐生まち映画「祭のあと、記憶のさき」の高校生役で映画初出演。同7月にはあしかがまちドラマ「音が回る」「229回のホント」でドラマ初主演。「ミスマガジン2021」で審査員特別賞を受賞した。TBS系「王様のブランチ」リポーターなども務め、24年3月には「桐生市魅力大使第1号」に就任。映画やドラマなどに加え、グラビアなどでも活躍中。特技の着物の着付けでは世界大会に出場した腕前。水泳や陸上などスポーツも得意。SNSでは水着や浴衣姿、プライベート写真なども投稿している。