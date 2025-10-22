ME:IのMOMONAが10月22日、22歳の誕生日を迎えた。今年もSNSなどで多くのファンからお祝いの言葉が寄せられている彼女。リーダーとしてグループを牽引するMOMONAの魅力に改めて迫ってみたい。

■「あなたの人生に、私を置いてくれてありがとう」

MOMONAと言えば、まず真っ先に目を奪われるのが、安定したハイレベルなパフォーマンスである。どの角度を切り取っても息を呑むほど完璧に仕上げられたダンス、ピッチの安定した歌声、アンニュイな空気感から射貫くようなクールな視線、キュートな笑顔まで楽曲のコンセプトや歌詞の内容に合わせてクルクルと変わる表情。10代前半から努力を重ね、表舞台で活躍してきたからこそ、彼女の中には表現の引き出しが豊富にあるのだろう。ステージの上やカメラの前でのMOMONAの存在感は、“カリスマ”と言っても過言ではないほど格別だ。

ステージ上でクールかつ美しく輝くMOMONAだが、ファンや仲間を心から大切にする愛情深い人でもある。たとえば、ファンに対しては、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（以下、『日プ女子』）のコンセプトバトルで課題曲の「&ME」を披露した際、番組の公式YouTubeチャンネルに投稿された自身の“推しカメラ”映像のコメント欄にこんな言葉を残していた。

「私を応援してくれる支えてくれるあなたの人生に、私を置いてくれてありがとう。この夢を一緒に追う中で、私と同じくらいもしかしたらもっと、不安や焦り、色んな感情になる事があるかもしれません。ずっと一緒に、闘ってる事を知っています。私は応援してくれるすべての人に、笠原桃奈を応援して良かったって、幸せだな報われたなって思ってもらうまで、絶対に終わらないから！最後までてっぺんだけを狙いにいきます。見ててください！！」（一部抜粋／※1）

オーディション中のファンの心境を慮りながら、自身を応援してくれることへの感謝の気持ちと、未来への約束をしたためた文章に、当時多くのファンが胸を打たれたのは想像に難くない。

MOMONAの仲間想いな姿は、『日プ女子』のクラス分けテストでも見られた。オーディションの序盤、COCOROとともに“rebloom”というユニットでYOASOBIの「アイドル」を披露したMOMONA。パフォーマンス終了直後に発表されたクラス分けの結果について、自身が最高評価のAクラスを獲得してもあまり表情が変化しなかったのだが、COCOROがAクラスの評価を受けた際は喜びを爆発させていたのだ。この姿は多くの視聴者の心を掴み、YouTubeやSNSでは彼女の人柄に共感するコメントが多数寄せられていたことを覚えている。

挑戦と努力を続け、何事も全身全霊で取り組む姿も、MOMONAの大きな魅力のひとつである。現在の華々しい活躍からはとても想像できないが、彼女は以前の活動の中で、自分のことを「落ちこぼれ」だと思っていた時期もあったという（※2）。そんなMOMONAが『日プ女子』期間から圧倒的なパフォーマンス力を発揮できたのは、表からは見えないところで、ひたむきに努力を重ねていたからだろう。そして、『日プ女子』ポジションバトルでBLACKPINK「Shut Down」をカバーして自作リリックを加えてラップに初挑戦したり、ファイナルステージでは課題曲「想像以上」でメインボーカルに挑戦して爪痕を残したりと、自ら未知の扉を開けて全力で新しい自分を見つけにいく姿はとても頼もしく、心に響くものがあった。

■MOMONAの言葉が持つ説得力、リーダーとしての覚悟

力強く前に進んでいくことのできるMOMONAだからこそ、彼女が発する言葉には説得力があり、多くの人が「ついていきたい」と思えるのだろう。『日プ女子』で最終順位1位でデビューへの切符を手にしたMOMONAは、マイクを握ってファンや視聴者、練習生、スタッフ、保護者への感謝を伝えながら、「これからも末永く、プロアイドルとして、人間としても愛される笠原桃奈であるために、まずは自分にとって誇れる自分であることを約束します」と力強く語った。その眼にはME:Iとして世界を見据えて活動していく覚悟の光が宿っているようにも見え、筆者は当時、MOMONAと一緒に大きな夢と明るい未来の訪れを見られることへの期待感に胸がいっぱいになったのを覚えている。

また、時に葛藤しながらも、常に視野を広く持つことを意識し、メンバーからスタッフまで周囲の関係者すべてに気を配ることのできるリーダーである点にも言及しておきたい。過去のインタビューからは、リーダーという責任ある立場に不安を感じる場面があったことがわかる（※3）。しかし、彼女はメンバーとのコミュニケーションの中で自分らしいリーダーのあり方を模索していった。今では各メンバーの様子に目を向けながら、時に一歩前に出てグループを引っ張り、時に一歩下がってメンバーの活躍を後押しする、そんな理想とも言えるリーダーシップを発揮している姿が、ライブや公式YouTubeチャンネルの企画動画などからも窺える。1stアリーナツアー『THIS IS ME:I』のビハインド映像で、彼女がグループを代表して制作スタッフに感謝の気持ちを伝え、「多くの方に作っていただいて、ライブがこんなふうに完成するんだなっていうのを実感した」と話していた姿は印象的だった。

このようにひとりのアーティストとして、そしてひとりの人間として、多面的な魅力を放ち、多くのファンを魅了しているMOMONA。グループを引っ張って守る立場を任された彼女の22歳の日々が幸多きものとなることを願いながら、今後の活躍を見守りたい。

（文=市岡光子）