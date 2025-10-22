

「ブランズシティ品川テラス」の土地は東京海洋大学の品川キャンパスの一部で、借地期間は約70年（大学と売主との借地期間は75年）。 写真は同物件BRANZギャラリー品川内の縮尺模型による外観（写真：筆者撮影）

【画像】湾岸エリアの大学キャンパス内にも約70年の定借マンションが！

最近は、新築マンションの供給戸数が減少している一方、定借マンションが増加している。筆者がモデルルームを見学した新築マンションの中にも、ここ1・2年では500戸、600戸クラスの大規模な定借マンションがいくつもあった。

ここまで定借マンションが増えると、新築マンション市場全体における影響力も大きくなる。そこで、定借マンションとはなにか？ どんなメリットやデメリットがあるのか？ 詳しく見ていこう。

定期借地権（定借）付き分譲マンションとは？

「定借マンション」は、正しくは「定期借地権付き分譲マンション」という。多くの分譲マンションが、土地や建物の「所有権」を得られるのに対して、土地の権利が「定期借地権」になる。

「定期借地権」とは、一般的に、「借地期間を50年以上」とし、期間が満了したら原則として「土地を更地にして地主に返還する」借地権だ。1992年の借地借家法の改正により創設された。

従来の借地権（普通借地権）では、借地人保護の観点から、一度土地を貸したら契約の解除が難しいため、利用価値の高い土地を貸しづらいという課題があった。定期借地権の創設により、手放したくない土地を一定期間貸すことで、有効活用できるようになった。

筆者が、定借マンションの印象を強く持ったのは、2003年に竣工した「銀座タワー」だ。銀座一丁目から徒歩4分という銀座の一等地に、商業施設ではなく分譲マンションが建ち、そこに住めるというのは驚きだった。借地期間50年の定期借地権付きならではのことだ。



（画像：筆者作成）

これまで定借マンションの供給戸数はそれほど多くはなかった。

（公財）日本住宅総合センターの「定期借地権事例調査（2024年度）」を見ると、定期借地権付き分譲マンションは、創設以降バブル崩壊もあって徐々に増え、銀座タワー販売前後でピークを迎えたが、その後は減少の一途をたどり、近年になって増加傾向が続いている。



（画像：（公財）日本住宅総合センター 定期借地権事例調査（2024年度）より）

また、不動産経済研究所の「首都圏 新築分譲マンション市場動向 2025年上半期（1〜6月）」によると、首都圏における「定借物件の供給は634 戸と大幅増（前年同期168 戸）。年間では1,500戸を超える可能性も」と、大幅供給増であると分析している。2025年の首都圏の年間供給戸数の予測が2.3万戸なので、定借物件の市場に与える影響が大きくなると言えるだろう。

渋谷区笹塚に約70年の定借マンション

今年に入って見学した、定借マンションの事例を紹介しよう。

まず、「パークタワー渋谷笹塚」（総戸数659戸）。京王線・京王新線「笹塚」駅徒歩4分、地上28階建てのタワーマンションで、売主は三井不動産レジデンシャル。

土地は「新宿中村屋」の本社と工場があった敷地で、2098年までの約70年間の定期借地権。約70年というのは、物件の引き渡し予定日2028年3月下旬から2098年12月31日までのことで、期間満了時には更地にして返還する。



「パークタワー渋谷笹塚」レジデンシャルサロン内の縮尺模型による外観（写真：筆者撮影）

解体するからといって、マンションの共用施設が少ないわけではない。ラウンジやパーティールーム、ゲストルーム、個室のソロフィットネススタジオ（5室を予定）などがそろい、コンシェルジュが付く。また、地主である新宿中村屋の本社が2階に入る。

所有権のマンションと同様に毎月管理費や修繕積立金がかかるが、加えて、定借ならではの地代（土地の賃料）と解体準備積立金が、ランニングコストとしてかかる。

物件個別の特徴としては「笹塚駅南口地区まちづくり構想」のC街区に当たり、メルクマール京王笹塚のあるA街区、これから開発されるB街区と合わせて、まちづくりがさらに活性化していくことになっている。また、周辺が住居地域である高台に位置しているので、窓からの眺望が高い建物で遮られることもない。



「パークタワー渋谷笹塚」のモデルルーム（写真：筆者撮影）

次に、湾岸エリアの「ブランズシティ品川テラス」（総戸数216戸）を紹介しよう。JR「品川」駅港南口徒歩13分・東京モノレール「天王洲アイル」駅徒歩6分の地上14階建てのマンションで、売主は東急不動産、総合地所、よみうりランド、長谷工コーポレーションの4社。土地は、東京海洋大学の品川キャンパスの一部で、借地期間は約70年（大学と売主との借地期間は75年）。

ランニングコストとしては、管理費や修繕積立金のほかに、地代や解体準備積立金、定借事務手続業務費などがかかる。また、この物件では共用設備を絞り込んでいて、ワークラウンジと屋外テラス、ラウンジなどとなっている。

物件個別の特徴としては、首都高・モノレールをはさんで、同じ売主による所有権の分譲マンション「ブランズシティ品川ルネキャナル」が同時期に開発・販売されていること。



BRANZギャラリー品川から現地を撮影。写真の首都高・モノレールの左側に東京海洋大学があり、建築中の建物が学生寮。その後方に品川テラスが建つ。首都高・モノレール右側の大学の船着き場の後方には「ブランズシティ品川ルネキャナル」が建設されている（写真：筆者撮影）

なお、いずれの物件も「定期借地権」と書いたが、正しくは「定期転借地権」となる。三井不動産レジデンシャルや東急不動産といった不動産会社が地主と定期借地契約を結び、その不動産会社が土地を転貸してマンションを販売する形になる。

定借マンションのメリットとデメリットとは？

さて、定借マンションは、土地の所有者が手放したくないが、有効活用はしたいという土地に事業化されるものだ。紹介した事例でいえば、企業や大学などがまとまった資金を得る目的で、土地の有効活用として定期借地にしている。そのため、得難い好立地に定借マンションが建つことが多い。

たとえば、かつて、世界遺産の1つに認定されている京都の下鴨神社の敷地内に、定借マンションが分譲されたことがある。こんな立地にマンションが建つのは、定借ならではのこと。すべての定借マンションが希少立地とは限らないが、好立地に分譲される場合が多いというのが、定借マンションの大きなメリットだ。

一方、定借マンションのデメリットは、期限が来たら更地で返還しなければならないこと。借地期間が50年間であれば、50年後には住んでいるマンションが取り壊されるので、住めなくなる。

他方、そのために所有権のマンションよりも、1〜2割程度、価格が安いと言われている。近年は新築マンションの価格が高騰しているので、好立地の割安な定借マンションは魅力的に見えるだろう。

ただし、契約期間が当初の50年程度から、最近では70年程度に長期化している。利用価値が高まったことで、所有権との価格差が小さくなっているともいわれている。

2024年の10月から契約を開始した、「リビオシティ文京小石川」（総戸数522戸、地主は共同印刷、約70年の定期借地権）の事例を見ていこう。

取材時点で、278戸が成約していた。契約した人の年齢は、30〜34歳が27％、35〜39歳が21％と30代が半数近くを占める。若い世代が多いような気もするが、売主の1社である日鉄興和不動産によると、通常の分譲マンションを購入する層とあまり違いはないという。

この物件を購入した決め手については、住環境の良い文京区の大規模マンションであることで、立地と規模の2点の評価が大きいという。定借マンションだから割安といった点だけを評価しているわけではないようだ。

逆に、期限が来たら取り壊すことへの不安はないか聞くと、不安を感じた人は資料請求に至っていないかもしれないが、見学に来ている人は定借マンションについて理解している。むしろ、70年後に建て替えでもめるより、どうするか決まっている方が良いという声もあったという。

イニシャル・ランニングコストにも注意

定借マンションでは、土地が所有権の一般的なマンションにはないコストが発生する点にも注意したい。ランニングコストとして、毎月、地代や解体準備積立金などがかかることは、事例でも紹介した。加えて、イニシャルコストで、土地を借りるための権利金や前払い賃料、保証金（退去時に返還される）などの名目で費用がかかることがある。

また、毎年納税する固定資産税・都市計画税については、土地は借地なので建物分についてのみ納めればよい。こうしたさまざまな違いがあるので、個別にしっかり確認しておきたい。

なお、定借マンションは売買できる。ただし、定借の仲介市場はまだ不透明な面がある。たとえば、残存期間が減るにつれて利用価値が下がるので、売却のしやすさや資産価値に影響してくる。一方、希少立地が評価されて資産価値が維持される場合もある。

したがって、定借マンションについては、定期借地権の種類や借地期間、トータルコストなど細かい点までしっかり確認したうえで、投資的な観点よりも、長期的な自分のライフスタイルに合うかどうかを検討するとよいだろう。

（山本 久美子 ： 住宅ジャーナリスト）