学習指導要領の改訂に向けた議論が本格化している
³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤¬Äê¤á¤ëÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë´ð½à¤À¡£
¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¡¢¹â¹»Åù¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶µ²Ê¤Î¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤òµ½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ²Ê½ñ¤äÆþ»î¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤ª¤à¤Í10Ç¯¤Ë1ÅÙ²þÄû¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ºß¡¢¹ñ¤Î¿³µÄ²ñ¡ÊÃæ¶µ¿³¡Ë¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î25Æü¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¡Æ¤·ë²Ì¤ÎÃæ´Ö¤Þ¤È¤áÅª¤Ê¡ÖÏÀÅÀÀ°Íý¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤¬½Ð¤¿¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¡©
¤½¤³¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÊý¸þÀ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡Æ¤²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢»ñÎÁ¤Î¸½Êª¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Ø¹»¤ËºÛÎÌÅª¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢»¿Æ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¤Ç¡¢ÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÏÀÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤¢¤Þ¤ê¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤ä°Ñ°÷¤Î»þ´Ö¤âÍ¸Â¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÀÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢ÂçÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
論点整理をまとめた資料の目次を見ると全体像がおおよそわかる。次期学習指導要領に向けた検討の基本となる考え方は
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÏÀÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡¢¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¶µ¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶µ°÷¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ²¼µ¤Î¥Ù¥Í¥Ã¥»¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®³Ø¹»¶µ°÷¤ÎÌó66¡ó¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤ÎÌó55¡ó¤¬¡Ö³Ø½¬ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¤Æ¼ø¶È¤Ç¶µ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¾®Ãæ¹â¹»¤Î³Ø½¬»ØÆ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2023¡×
²ÝÂê¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×
¤Û¤«¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¤Ï¡¢Á¥¤Ê¤É¤Ç¤Î²áÀÑºÜ¤ä²á½ÅÉéÃ´¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤ä¶µ»Õ¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ë²áÂç¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡£»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ì¤â¶µ¤¨¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤âÂç»ö¤À¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ïµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¤ÈÉ¾²Á¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¹¤¯¡¢Àõ¤¯¡×³Ø½¬¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¢¨¡£
¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Î²þÄû¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë¡¢¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¤Ç¤Ï¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¶µ»Õ¤ÎÉéÃ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä¶µ²Ê½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ÎÀºÁª¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡£
¢¨ Çò°æ½Ó¡Ê2020¡Ë¡ØOECD Education2030¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÉÁ¤¯¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¡Ù¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡¢Æà¿ÜÀµÍµÊÔÃø¡Ê2021¡Ë¡Ø¡Ö¾¯¤Ê¤¤»þ¿ô¤ÇË¤«¤Ë³Ø¤Ö¡×¼ø¶È¤Î¤Ä¤¯¤êÊý Ã¦¡Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×¤Ø¤Î½èÊýäµ¡Ù¤®¤ç¤¦¤»¤¤
º£²ó¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¤Ç¡Ö¾ðÊó³èÍÑÇ½ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äAI¤¬ÉáµÚ¡¢ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ä³èÍÑÎÏ¤òÇÝ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁý¤·¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»¿Æ±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤äSNS¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É³ÆÏÀ¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶µ²Ê½ñ¤Ï¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£
¾®³ØÀ¸¤Ë½ñ¼Ì¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤«¡©
¤Ç¤Ï¡¢¸º¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤¯¤Ä¤«Îã¤òµó¤²¤è¤¦¡£¸½¹Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ç¤Ï¡¢Á´³ØÇ¯¤Ç½ñ¼Ì¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3Ç¯À¸°Ê¾å¤Ç¤ÏÌÓÉ®¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Æ³ØÇ¯Ç¯´Ö30Ã±°Ì»þ´ÖÄøÅÙ¤òÇÛÅö¤¹¤ë¡×¤È¤Þ¤ÇÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾®³Ø¹»³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎp.40¡Ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¾®³Ø¹»¤Ç¡¢Ä¹Ç¯ÌÓÉ®¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¸½¹Ô¤Î»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ç¤ÏÌÓÉ®¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï¾®³Ø¹»¤òÃæ¿´¤ËÏÀ¤¸¤ë¤¬¡¢½ñ¼Ì¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ç¤âÉ¬½¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢½ñ¼Ì¤Î¼ø¶È¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸½¹Ô¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ç¤Ï¡¢3¡¦4Ç¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤êµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¡¡½ñ¼Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¡¤Î»ö¹à¤òÍý²ò¤·»È¤¦¤³¤È¡£
¡Ê¥¢¡Ë¡¡Ê¸»ú¤ÎÁÈÎ©¤ÆÊý¤òÍý²ò¤·,·Á¤òÀ°¤¨¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¡£
¡Ê¥¤¡Ë¡¡´Á»ú¤ä²¾Ì¾¤ÎÂç¤¤µ,ÇÛÎó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¡£
¡Ê¥¦¡Ë¡¡ÌÓÉ®¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅÀ²è¤Î½ñ¤Êý¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á,É®°µ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë¾®³Ø¹»³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎp.32, 33
¸§¤ÈÉ®¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢1¿Í1ÂæÃ¼Ëö¤âÉáµÚ¤·¤¿º£¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¸»ú¤Î·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢ÇÛÎó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ®°µ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤ÇËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´Á»ú¤Î½ñ¤¼è¤ê¤äÀµ¤·¤¯½ñ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¡¢¤â¤Ã¤È¸º¤é¤·¤Æ¤è¤¤¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»÷¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¾®³Ø¹»¤Î»»¿ô¤Ç¤½¤í¤Ð¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯À¸¤È4Ç¯À¸¤Î¤È¤³¤í¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¤Ï3Ç¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¤½¤í¤Ð¤ó¤òÍÑ¤¤¤¿¿ô¤ÎÉ½¤·Êý¤È·×»»¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ô³ØÅª³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ,¼¡¤Î»ö¹à¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¡£
¥¢¡¡¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¼±µÚ¤Óµ»Ç½¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£
¡Ê¥¢¡Ë¡¡¤½¤í¤Ð¤ó¤Ë¤è¤ë¿ô¤ÎÉ½¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¡£
¡Ê¥¤¡Ë¡¡´ÊÃ±¤Ê²ÃË¡µÚ¤Ó¸ºË¡¤Î·×»»¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê,·×»»¤¹¤ë¤³¤È¡£
¥¤¡¡¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»×¹ÍÎÏ,È½ÃÇÎÏ,É½¸½ÎÏÅù¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£
¡Ê¥¢¡Ë¡¡¤½¤í¤Ð¤ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÃåÌÜ¤·,Âç¤¤Ê¿ô¤ä¾®¿ô¤Î·×»»¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë¾®³Ø¹»³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎp.73, 74
»ä¤Ï¡¢½ñ¼Ì¤Ï¤â¤È¤è¤ê¹ñ¸ì¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀìÌç³°¤À¤·¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¤ä»»¿ô¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÇ¿Í¤À¡£¤¼¤Ò¡¢ÀìÌç²È¤ÈÊ¸²Ê¾Ê¤«¤é¡¢¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¡¤Î3ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ ½ñ¼Ì¤Ê¤¤¤·¤½¤í¤Ð¤ó¤òº£¤Î¾®³ØÀ¸¤ËÉ¬½¤¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤¤É¬Í×À¡¢°ÕµÁ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¢ÌÓÉ®¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¸»ú¤òÀµ¤·¤¯½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÍý²ò¡¢·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤í¤Ð¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î½¬½Ï¡ÊÁÇÁá¤¯Àµ³Î¤Ë¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡Ë¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ä½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢ÌÓÉ®¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍý¶þ¤À¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¾´ý¤òÉ¬½¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
£²¾¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¶µ°éÅª¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÓÉ®¤ÏÇ¯´Ö30»þ´ÖÄøÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Èµ¬À©¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¤Ê¤¼¡¢°ú¤»»¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¡©
º£²ó¤ÏÈæ³ÓÅª¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤½ñ¼Ì¡¢ÌÓÉ®¤È¤½¤í¤Ð¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ä¶µ²Ê½ñ¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¥Àè½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢NPOË¡¿ÍSchool Voice Project¤¬¶µ°÷¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ê2024Ç¯12·î¡Á25Ç¯2·î¡Ë¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¸º¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Û¤«¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»»¿ô¤Ç¤Î¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î°·¤¤¤Ê¤É¡Ë¡£
»ä¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÆÃÊÌ³èÆ°¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¡ÊÃæ³Ø¹»¤Ê¤É¤ÎÉô³èÆ°¤È¤ÏÀ³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¤Ç¡¢ÌÓÉ®¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¤ò¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¡¢¤È»×¤¦¡£¤½¤í¤Ð¤ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î»þ´Ö¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½ñ¼Ì¤ä´Á»ú¤Î½ñ¤¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¿ô½½»þ´ÖÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤È¤¤¤¦Ìò½ê¤Ï¡¢Â¤·»»¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ë°ú¤»»¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¹¤ë¤Î¤â¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ê¸²Ê¾Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ä¶µ²Ê½ñ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÄ¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦ÃÄÂÎÅù¤«¤é¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÀ¯¼£²È¤È°ì½ï¤Ë¡£²¿¤«¤ò¸º¤é¤½¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤äÃÄÂÎ¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÄ´À°¥³¥¹¥È¡¢Ï«ÎÏ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ï¶µ²Ê¤´¤È¤ËÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿³µÄ¤¹¤ë¡£Àè¤Û¤É¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¤Ï²£ÃÇÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶µ²Ê¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢³Æ¶µ²Ê¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤·¡¢°ú¤»»¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÀìÌçÊ¬²½¤ÏºÙ¤«¤¯¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ï·Ú¡¹¤Ë¤Ï¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¾¤Ë´ÁÊ¸¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¾®³Ø¹»¤ÇÌÓÉ®¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Èµï¼ò²°ÃÌµÁ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¹ñ¤Î¿³µÄ²ñ¤ÇÈ¯¸À¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö´ÁÊ¸¤À¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ÊÌÛ¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀìÌç²È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£º£²ó¤Î»ä¤Î´ó¹Æ¤Ï¡¢½ñ¼ÌÅù¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ÍðË½¤ÊµÄÏÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼Ò²ñ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É¬Í×À¤Ê¤É¤òÀâÆÀÅª¤Ë¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
»Ò¤É¤â¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤ÆÍ¸Â¤À¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë6»þ´ÖÌÜ¤Þ¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤»Ò¤À¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¸º¤é¤¹¤Ê¤ê¡¢ÁªÂòÀ©¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡§¾®³ØÀ¸¤«¤éŽ¢¤Û¤ÜËèÆü6»þ´Ö¼ø¶ÈŽ£¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Ž¤»Ò¤É¤â¤ÈÀèÀ¸¤ÎËÜ²»¤È¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ Ž¢Äê»þ¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤Ž¤¼ø¶È½àÈ÷¤Ç¤¤Ê¤¤Ž£ÈáÄË¤ÊÀ¼¡Ë¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·Í¥ÀèÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸¡Æ¤¡¢µÄÏÀ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ÊËåÈø ¾»½Ó ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥é¥¤¥Õ¡õ¥ï¡¼¥¯ÂåÉ½Íý»ö¡¢OCC¶µ°é¥Æ¥Ã¥¯Âç³Ø±¡Âç³Ø ¶µ¼ø¡Ë