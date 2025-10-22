元日本テレビでフリーの後藤晴菜アナウンサーが２２日までにインスタグラムを更新し、娘の誕生日を報告した。

後藤アナはインスタグラムに「娘が３歳になりました」「この一年でお話しがとっても上手になり娘が考えていることや 娘に見えている世界をより知れるように 喋り始めると可愛さがさらに増すとはよく聞いていましたが、本当にその通りで毎日可愛くて可愛くてたまりません。毎月の園のお誕生日会に参加するたびに自分はいつ３歳になれるのか気にしていて『あと何回寝たら３歳？』と指折りでカウントダウンしながらお誕生日を迎えました」などとコメントした。

この投稿にはフォロワーからは「娘ちゃん、お誕生日おめでとうございます 晴菜さんもママ３歳おめでとうございます」「はるなさんが楽しんでるのが笑顔で伝わってきて素敵な投稿」「娘さんハッピーバースデー」などの声が寄せられている。

後藤アナは津田塾大を経て２０１３年に日テレ入社し、「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」「バゲット」などを担当。２１年１０月にサッカー元日本代表の三竿健斗と結婚し、２２年１０月に第１子女児の誕生を発表した。