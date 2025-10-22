Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２１日、焼津市内の専用グラウンドでホーム・甲府戦（２５日）に向けて公開練習を行った。

２―１で勝利を飾った９月２０日のジュビロ磐田戦を最後に、チームは得点が奪えず３連敗中。現在１５位で、降格圏の１８位・富山との勝ち点差は９だ。シーズンは残り５試合。ホームゲームは甲府戦を含めても２試合しかなく、「サポーターの声援に応えたい」と須藤大輔監督は必勝を期した。

ポイントとして指揮官が挙げたのは「悲壮感を漂わせない」こと。０点で終わる試合が続き、「決めなきゃ！ という意識が強くなり、ゴール前でガチガチになってしまっている」と指摘する。

この言葉にＭＦシマブク・カズヨシも「そう思います」とうなずいた。左サイドから攻撃を展開するキーマンだが、最近は「降格に対する危機感があり、焦っている」と反省。甲府戦では少し意識を変えて「サッカーを楽しみたい。余裕を持ってプレーする」と話した。

ベテランのＭＦ杉田真彦も同意する。甲府戦は累積警告で出られないが、「ゴール前に入る回数は増えている。あとは最後のところ。遊び心を持っていい」と仲間にアドバイスを送った。

この日の練習では狭いスペースで４対４のミニゲーム。ゴール前での連動などを意識づけた。シマブクも積極的にミドルを放ってネットを揺らし、「甲府は守備が堅いと思うけれど、自分たちのサッカーをやれば崩せる」と自信をのぞかせた。４戦ぶりの勝利を飾ってみせる。（里見 祐司）