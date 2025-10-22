◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）

３０００メートル以上の競走は馬の適性はもちろんだが、騎手の“長距離適性”がかなり重要だ。

１５年以降の３０００メートル以上の７３鞍で、１０勝を挙げるルメールは無視できない。騎乗予定のエネルジコがどこまで人気を集めるかだが、単勝オッズ４・９倍以下に限定すれば【８１６３】で複勝率８３・３％と安定感抜群。不安点を挙げれば、前走が２０００メートルであること。１０００メートル以上の距離延長は過去１０年で【１１０３４】。１着だったフィエールマン、２着だったレインボーラインはその後、ともに天皇賞・春を勝つ馬で、本質的にスタミナ派であるかの見極めが必要になってくる。

ぜひ狙いたいのはアマキヒ。過去１０年、前走条件戦から馬券圏内となった７頭はすべて２２００メートル戦で１着だった。今年は該当馬が２頭（抽選対象除く）いるが、３勝クラスを勝ったゲルチュタールはコンビを組む坂井がデビュー以降、３０００メートル以上で【０１２１７】は気になる数字。これに対してアマキヒの戸崎は１５年以降は【２３５１８】だが、１９年以降に絞り込むと【２２５９】。長距離Ｇ１近５走〈２〉〈３〉〈３〉〈１５〉〈２〉着と馬券圏内をにぎわせている。

３冠牝馬アパパネの子には、この馬を含めて戸崎は４頭に乗って【５３０１０】。２１年秋華賞の姉アカイトリノムスメに続き、アマキヒをＧ１勝ちに導くか。