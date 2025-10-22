女優の徳永えり（３７）が雰囲気ガラリのプライベート姿を見せた。

２１日までに自身のインスタグラムを更新し「土曜ドラマ『良いこと悪いこと』第２話放送の告知をし損ねました」と、日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜・後９時）について書き始める。「ハラハラ、そして胸がヒリヒリする感覚…ドラマを観ていると遠い記憶の小さな私がぽつりといて、まるで経験したかのような錯覚に陥る時があります。引き続き、考察しながら観ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

「写真は友人に撮ってもらった１枚」をアップし「探せど探せどフォルダに自分の写真がなく…なかなか更新できずすみません」と詫びる。「ただ！今週皆さまにお知らせしたいことが。どきどき…またこのお話は改めて。寒くなってきたのでご自愛くださいね」とメッセージを寄せた。

ニット帽に色付き眼鏡を着用。ガーリーな印象から一変したカジュアルな姿にフォロワーは「かわいいですね」の声を寄せた。

徳永は中学時代にモデルとして活躍し、２００４年に女優デビュー。０６年の映画「フラガール」（李相日監督）で、主演・蒼井優の親友役を好演。１３年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」、２１年７月期の日本テレビ系ドラマ「ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜」などでも注目を集めた。今年も日本テレビ系「彼女がそれも愛と呼ぶなら」やフジテレビ系「明日はもっと、いい日になる」などの話題作に続々と出演している。

プライベートでは２０１９年５月に一般男性との結婚を発表。２３年９月に第１子を出産を公表した。