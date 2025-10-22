独身の兄が遺言なしで他界…証券口座にある投資資産は“誰のもの”になる？

遺言がない場合、誰が相続人になる？

独身で子どもがいない人が遺言をせずに亡くなった場合、民法で定められた「法定相続人」が遺産を受け取ります。その優先順位は次の通りです。



1.両親（直系尊属）

2.兄弟姉妹

つまり、両親が健在なら両親が相続人となります。両親がすでに他界している場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいる場合は、その人の子（おい・めい）が代わりに相続します。

証券会社の投資口座はどうなる？ 凍結から名義変更までの流れ

被相続人（亡くなった人）が取引していた証券口座は、死亡が確認されると口座が凍結されます。凍結後は、株式や投資信託を売却したり、現金を引き出したりすることはできません。

主な手続きの流れは以下の通りです。

1.証券会社への連絡と必要書類の提出

死亡届、死亡証明書または戸籍謄本を提出します。

2．相続人の確認

戸籍謄本などから法定相続人を確定します。

3．遺産分割協議書の作成・提出

どの資産を誰が引き継ぐかを、相続人全員の合意で決定します。署名・押印が必要です。

4．名義変更または換金手続き

証券会社の審査が完了すると、各相続人の口座へ移管、もしくは売却・振り込みが行われます。

※証券会社によっては「相続専用ダイヤル」や「相続手続きキット」を用意している場合もあります。

相続税の注意点 ― 兄弟姉妹は税率が高い

証券会社にある株式や投資信託などの金融資産は、死亡時点の時価で評価されます。その総額から「基礎控除額（3000万円＋600万円×法定相続人の数）」を差し引いた残りが、相続税の課税対象です。

ただし注意が必要なのは、兄弟姉妹が相続する場合の税率が高いという点です。配偶者や子どもに比べて控除が少なく、相続税の負担が重くなるケースもあります。思いがけない税額になることもあるため、早めに税理士へ相談するのが安心です。

「資産の存在が分からない」トラブルも多い

独身の方の場合、家族が資産の存在を知らずに放置されるケースが少なくありません。特に、ネット証券や複数の口座を持っている場合は、家族が証券会社を特定できないことがよくあります。

最近ではマイナンバー制度によって資産の追跡がしやすくなりましたが、依然として完全ではありません。そのため、生前のうちに次のような情報をまとめておくことが大切です。



・証券会社名・口座番号

・投資内容（株式・投信など）

・銀行口座の一覧

・税理士・担当者の連絡先

これらを「エンディングノート」やメモに残しておくと、遺族がスムーズに手続きできます。

生前の準備が、家族の負担を減らす

遺言書がない独身者の遺産は、法律に基づいて兄弟姉妹が相続します。証券会社の口座は自動的に凍結され、相続人全員の同意がなければ動かせません。時間と手間のかかる手続きになるため、「どんな資産をどこに預けているのか」を生前から整理しておくことが、家族のためにもなります。

ファイナンシャルプランナー