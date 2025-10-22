¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡¡¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤ÇÉü¸¢´ü¤¹¡Ö¼é¤ì¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡º£µ¨½Ð¾ì»î¹ç¿ô·ã¸º¤Ç´íµ¡´¶
¡¡¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬Éü¸¢¤ò´ü¤¹Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Ë²þ¤á¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºòµ¨¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£µ¨¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤Î¾Íã¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ3¼ººö¤ò¿ô¤¨¡¢¼ã¼ê¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤«¤é½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï64¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤è¤ê¸Â¤é¤ì¤ë¤È¼«³Ð¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡Ö»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢·ø¼é¤ò¼è¤êÌá¤¹·è°Õ¤À¡£
¡¡°ìµ¤¤Ë½©¤á¤¤¤¿ÂçÌîÎý½¬¾ì¡£½©»³¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢¥Þ¥·¥óÁê¼ê¤ËÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»þ¤Ë¶ÚÎÏ¥È¥ì¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢»þ¤Ë¡Ö¥Þ¥á¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¿¶¤ê¹þ¤à¡£Á´¤Æ¤ÏÉü¸¢¤Î¤¿¤á¤À¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¥Þ¥·¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡ÊÍèµ¨¡ËÆ°¤¤¿¤¤»þ¤ËÆ°¤±¤ëÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ä¤È¡×
¡¡³«ËëÄ¾¸å¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¬¡Ö»îÎý¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤«¼«Ê¬¤Ë·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£3·î30Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÁöÎÝÃæ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß°ã¤¨¡¢±¦Â¼ó¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£¡Ö±¦Â´ØÀá³°Â¦¤¸¤óÂÓÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤Þ¤Ç1¥«·îÈ¾¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢ÂåÂÇÂÔµ¡¤¬¼ç¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤Þ¤Þ·ç¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤âÁý¤¨¤¿¡£¤¤¤¤ª¤¤º£µ¨¤Ï¡¢½Ð¾ì64»î¹ç¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦262¡£Îý½¬ÎÌ¤È»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç´ª¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£±Æ¶Á¤ÏÂÇ·â¤è¤ê¤â¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í×¤Ï¼«Ê¬¤Îµ»½ÑÉÔÂ¡£»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ëÎ¾Íã¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æ¬¤ÎÀ°Íý¤ò´Þ¤á¤Æ¥¹¥¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡½Ð¾ì138»î¹ç¤Ç¼ººö¥¼¥í¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤ò´Þ¤á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È7ÅÙ¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤Ï3¼ººö¤ò¿ô¤¨¤¿¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃæ·ø¤«¤éº¸Íã¡¢±¦Íã¤ò¼é¤ëµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¡£6·î12Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¡¢º¸Íã¤Ç·è¾¡ÅÀ¸¥¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀÛ¼é¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¾Íã¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÂÇµå³ÑÅÙ¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°¤Êý¤È¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼é¤ì¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤è¤ê¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡´õÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡£¸Â¤é¤ì¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¥ª¥Õ¤ÏÂ¾Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò±ÇÁü¤ÇÉý¹¤¯¸¦µæ¤·¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÆ°¤±¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¤Ï¼ã¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ä¤È¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡Ë»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¼é¤Ã¤ÆÉü¸¢¤ò´ü¤¹Íèµ¨¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤è¤ê¸Â¤é¤ì¤ë¤È¼«³Ð¤¹¤ë¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥ª¥Õ¤ÎÃÏÆ»¤Ê½àÈ÷¡£½©»³¤ÎÌÜ¤Ïµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë