KATE¿·ºî¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¥·¥ãー¥Ú¥óÈý♡Á¡ºÙ¤ÊÌÓÎ®¤ì´°À®
KATE¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ãー¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ìÈý¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡×¤¬ÅÐ¾ì♡Ä¾·Â0.8㎜¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤ÇÈý¿¬¤ä·ä´Ö¤â¼«Á³¤ËÉÁ¤±¡¢ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×ÉÕ¤¤ÇÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¡õÈé»é¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤½èÊý¡£2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¡¦WEB¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¿·ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ãー¥Ú¥ó´¶³Ð¤ÇÁ¡ºÙÈý¥á¥¤¥¯
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8
¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡×¤ÏÄ¾·Â0.8㎜¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤òºÎÍÑ¡£Èý¤Î°ìËÜ°ìËÜ¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å²¼¤ËÆ°¤¯ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×ÉÕ¤¤Ç¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢Èé»é¤ä¤³¤¹¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ç¼«Èý¤Ë¤Ê¤¸¤àÁ´3¿§Å¸³«¤Ç¤¹♡
¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥È¿·¿§¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÈþÈ©♡
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¢¥¤¤Ç¥¯¥ê¥Ã¤ÈÌÜ¤â¤È
¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦
¥¹ー¥Ñー¥·¥ãー¥×¥é¥¤¥Êー
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡×¸ÂÄê¿§¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤ÇÑ³¤²¤Ê¤Î¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¤â¤È¤ò±é½Ð¡£¤¯¤¹¤ß¥ß¥åー¥È¥Þ¥Ã¥È¡ßÂ¿¿§¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Î¼Á´¶º¹¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥·¥ãー¥×¥é¥¤¥Êー¡Ê¥é¥á¥Ú¥ó¥·¥ë¡Ë¥ì¥Õ¥£¥ë¡×¤ÏÁ¡ºÙ¥é¥á¡ßÆ©¤±·ì¿§¥Ùー¥¸¥å¤ÇÈ©¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¹æµã¤ä¤³¤¹¤ì¤Ë¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¢ö
KATE¤Ç´ÊÃ±¡¦ÈþÈý¡õ¥¯¥ê¥¢ÌÜ¤â¤È
KATE¤Î¿·ºî¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥ê¥à0.8¡×¤Ç¡¢Èý¤Î°ìËÜ°ìËÜ¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤±¤ë¥·¥ãー¥Ú¥ó´¶³Ð¤ÎÈþÈý¤òÂÎ¸³♡
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡×¸ÂÄê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¿§¤ä¡Ö¥¹ー¥Ñー¥·¥ãー¥×¥é¥¤¥Êー¡Ê¥é¥á¥Ú¥ó¥·¥ë¡Ë¥ì¥Õ¥£¥ë¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤â¤È¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ë°õ¾ÝUP¡£
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¡¦WEB¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¢ö