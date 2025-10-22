◇23日開幕「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」（兵庫・マスターズゴルフ倶楽部）

賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」は23日から4日間、兵庫県のマスターズゴルフ倶楽部で開催される。現在メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）はイン9ホールを回って調整した。マイ枕に趣味のサウナでコンディションも整った。今季4勝目を目指し、初の年間女王へさらに加速する。

コンディションは整っている。今季の佐久間は初優勝を含む3勝を挙げ、年間ポイントを争うメルセデスランクは1位を独走する。現在2位の神谷そらとの差は241・47ポイント。「少し気にしてます」と笑った。今大会は優勝すれば300ポイントが加算される。「勝ちたい思い、年間女王になりたい気持ちは凄く強い。面白い最終日を迎えたい」と目を輝かせた。

連戦が続く佐久間を癒やすのが、マイ枕での8時間睡眠と趣味のサウナだ。「ちょっと前まで枕難民だった」が今夏、求め続けていた“相棒”に出合った。中央部分が低くなっていて「横向きで寝ちゃっても大丈夫な枕」を見つけ、遠征先でも快適な眠りについている。通常、日曜に試合を終えると翌週の月、火曜は脳の疲労を取るため1回12分×2〜3セットのサウナがルーティン。体も頭もしっかり整えている。

元々、野球好きだった佐久間に推しチームができたのも新たなリフレッシュになった。昨年、初めて北海道のエスコンフィールドで日本ハム戦を観戦。「新庄さんの戦略も面白いし、見ていて楽しい」とハマった。前日のクライマックスシリーズ第6戦も試合開始に合わせてサウナを終え、テレビで応援していたが、残念ながら日本シリーズ進出は逃した。「残念でしたけど、いい試合でした。その分、私が頑張ります！」。今週の佐久間は気合が違う。

▽年間ポイント配分 各ツアーの決勝ラウンド進出者に順位に応じたポイントが加算される。4日開催では1位＝300点、2位＝180点、3位＝135点と続き、3日間開催の1・5倍。メジャー大会では1位＝400点、2位＝240点、3位＝180点と配点が高くなる。昨年は竹田麗央が3744・30点で年間女王に輝いた。