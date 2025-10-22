Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (1)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¦¥ê¥É¥ <418A> ¡¡1,723±ß¡¡(+124±ß¡¢+7.8¡ó)
¡¡¥¦¥ê¥É¥ <418A> [Ì¾¾Ú£Î]¤¬µÞÈ¿È¯¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥æー¥¹ÉÊÇã¤¤¼è¤ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¦¥ê¥É¥¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Á³Ê²þÄê¤ò2026Ç¯3·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÇã¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¤Î²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤Î¾å¸Â¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3000±ß¤«¤é4000±ß¡¢¹âµé»þ·×¤Ç4000±ß¤«¤é6500±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥È¥×¥é¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¼ê¿ôÎÁÎ¨¤Ï¹âµé»þ·×¤È¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¤ò4¡ó¤«¤é5¡ó¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ï12¡ó¤«¤é10¡ó¤Ë¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±¥×¥é¥ó¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Î¾å¸Â¤Ï¼ê¿ôÎÁÎ¨¤Ë50Ëü±ß¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï100Ëü±ß¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¢£¥·¥¹¥í¥± <2480> ¡¡1,735±ß¡¡(+115±ß¡¢+7.1¡ó)
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó <2480> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-9·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï½¾Íè¤Î2²¯4000Ëü±ß¤«¤é3²¯2000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.2¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤â8²¯4000Ëü±ß¤«¤é8²¯6200Ëü±ß¡ÊÆ±2.1¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¾¦ÉÊ¤Îµ¡Ç½³È½¼¤äÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Î½ÀÆðÀ¤Î¸þ¾å¤Ç¸º¼ýÉý¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹¹¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Çä¾å¸¶²Á¤ÎÄã¸ºµÚ¤ÓÈÎ´ÉÈñ¤Î¸º¾¯¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇä¾å¹â17²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×5²¯1000Ëü±ß¡ÊÆ±4.9¡ó¸º¡Ë¤È¤¹¤ë½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£¥µ¥¤¥ª¥¹ <3744> ¡¡505±ß¡¡(+32±ß¡¢+6.8¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥µ¥¤¥ª¥¹ <3744> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¤Ï21Æü¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬¡¢¼ê½ÑÆ°²è¤«¤é¿¿¼î¼ð¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Ãæ¼ª¿¿¼î¼ð¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¹üÇË²õ¤äÆñÄ°¡¢´éÌÌ¿À·ÐËãáã¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼À´µ¤Ç¡¢Í£°ì¤Î¼£ÎÅË¡¤Ï¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ëÅ¦½Ð¤À¤¬¡¢ÉÂÊÑ¤Î»ÄÂ¸¤äºÆÈ¯¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ê½Ñµ»½Ñ¤Ë¹âÅÙ¤Ê½ÏÎý¤òÍ×¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï´õ¾¯¼À´µ¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¤ÇÉÂÊÑ¤ÎÍÌµ¤òÈ½Äê¤Ç¤¡¢¾ÍèÅª¤ÊÎ×¾²±þÍÑ¤ä¼ã¼ê°å»Õ¤Î¶µ°é»Ù±ç¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¸¦µæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ó¥¸¥³ー¥Á <9562> ¡¡2,500±ß¡¡(+150±ß¡¢+6.4¡ó)
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á <9562> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢½¸·×Ãæ¤Î25Ç¯9·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î19²¯±ß¤«¤é20²¯±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ24.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬1²¯2000Ëü±ß¤«¤é1²¯6000Ëü±ß¡ÊÆ±2.0ÇÜ¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤¬1²¯±ß¤«¤é1²¯2000Ëü±ß¡ÊÆ±2.2ÇÜ¡Ë¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì¾å¿¶¤ì¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼çÎÏ¤Î¿Íºà³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë½¾Íè¤Î¡Ö½¸¹ç·¿¸¦½¤¡×¤«¤é¡Ö1ÂÐ1·¿¸¦½¤¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤«¤é¤Î1ÂÐ1·¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¼õÃí¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿DX»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç·¿°Æ·ï¤Ë·¸¤ëÀ®²ÌÊó½··¿°Æ·ï¤ÎÀ®²Ì¤¬Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¢£ÂçÍµ¡ <4187> ¡¡3,605±ß¡¡(+195±ß¡¢+5.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£ÂçºåÍµ¡²½³Ø¹©¶È <4187> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¿·¹âÃÍ·÷¤ËÆÍÆþ¡£ÆÃ¼ì¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÆÈÎ©·Ï²½³Ø¥áー¥«ー¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒºàÎÁ¤ò¼ý±×¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÇÀèÃ¼ºàÎÁ¡Ê´¶¸÷ÀºàÎÁ¡Ë¤ÇArF¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ì¥¸¥¹¥ÈÍÑ¸¶ÎÁ¤¬¡¢¹â¿å½à¤Î¥Ëー¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯11·î´ü¤Î±Ä¶È29¡óÁý±×¤ËÂ³¤¡¢25Ç¯11·î´ü¤âÁ°´üÈæ9¡óÁý¤Î50²¯±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê24Ç¯12·î-25Ç¯8·î¡Ë»þÅÀ¤Î¿ÊÄ½Î¨¤«¤éÂç¤¤¯¾å¿¶¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼çÇÛÅö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç15Ç¯11·î´ü¤«¤éº£´ü¤Þ¤Ç¤Ç11´üÏ¢Â³ÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£º£¸å¤âÃæ´üÅª¤ËÇÛÅö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¿¥¤¥ßー <215A> ¡¡1,508±ß¡¡(+79±ß¡¢+5.5¡ó)
¡¡¥¿¥¤¥ßー <215A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»ÔµÚ¤Ó¡¢¤Á¤È¤»¤Î²ð¸î°åÎÅÏ¢·È¤Î²ñ¤È²ð¸î¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï°¦É²¸©°¦ÆîÄ®µÚ¤Ó¹âÃÎ¸©½ÉÌÓ»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤¬½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£Ãæ±û·ÐºÑ£È£Ä <9476> ¡¡728±ß¡¡(+35±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡Ãæ±û·ÐºÑ¼Ò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9476> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë25Ç¯9·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò13±ß¡ÊÁ°¤Î´ü10±ß¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£ËÌÀîÀºµ¡ <6327> ¡¡829±ß¡¡(+34±ß¡¢+4.3¡ó)
¡¡ËÌÀîÀºµ¡ <6327> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢¹á¹Á¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯Åê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥ê¥à¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¼Ò¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬17.02¡ó¤«¤é18.24¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼ûµë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï½ãÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï10·î14Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¨¥³¥â¥Ã¥È <3987> ¡¡464±ß¡¡(+18±ß¡¢+4.0¡ó)
¡¡¥¨¥³¥â¥Ã¥È <3987> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¡Ö£Ç£Ò£É£Æ£Æ£Ù¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂÎÄ´´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖGenVital LTE¡Ê¥²¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ëLTE¡Ë¡×¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Á÷¿®µ¡Ç½¤ÈIoTÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥²¥ó¥Ð¥¤¥¿¥ëLTE¤Ï¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤è¤ê¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¸½¾ìºî¶È°÷¤Î¿´Çï¿ô¤ä¸½¾ìÆâ¤Î½ë¤µ»Ø¿ô¤«¤é¡¢¸½¾ìºî¶È°÷¤ÎÂÎÄ´¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÈ½Äê¤·ºî¶È´ÉÍý¼Ô¤ÈËÜ¿Í¤Ë¥¢¥éー¥ÈÄÌÃÎ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤·¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È»Ø¼¨¤äÃí°Õ´µ¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É·×Â¬¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢±«ÎÌ¤äÉ÷Â®¤Ê¤É¤Î·×Â¬ÃÍ¤¬·Ù²üÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«Æ°ÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥ï¥·¥ó¥È¥ó£È <4691> ¡¡1,602±ß¡¡(+61±ß¡¢+4.0¡ó)
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë <4691> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£Åê»ñ±¿ÍÑ¶È¤ÎÊÆ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¢¥¸¥¢¤¬20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ØÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó£È¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ûµë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¢¥¸¥¢¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤Ï5.01¡ó¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï9·î30Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡ÖÅê»ñµÚ¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°ÙÅù¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥æ¥È¥ê <5892> ¡¡3,535±ß¡¡(+125±ß¡¢+3.7¡ó)
¡¡£ù£õ£ô£ï£ò£é <5892> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£Ê£¿ô¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï8·î¤Ë6260±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¡¢17Æü¤Î3220±ß¤Þ¤Ç5³ä¶á¤¯²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÃÍº¢´¶¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£26Ç¯3·î´üÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ31.1¡óÁý¤Î8²¯8000Ëü±ß¤ÈºÇ¹â±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢Íè·î13Æü¤Ë¤ÏÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ï20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¼è°ú½ê <8697> ¡¡1,834±ß¡¡(+60.5±ß¡¢+3.4¡ó)
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥× <8697> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç5ÆüÂ³¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï21Æü¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥·ÌÜ¤Î5Ëü±ß¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª12·î¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸áÁ°¤Ë°ì»þ5Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò·Ð¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤Ë¤è¤ë·Êµ¤²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Î»×ÏÇ¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô¼°Áê¾ì¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇäÇã¤Î³èÈ¯²½¤Ë¤è¤êÆ±¼Ò»±²¼¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤äÂçºå¼è°ú½ê¤Î¼è°ú´ØÏ¢¼ý±×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¤Ø¤ÎÊª¿§°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥×¥í¥Ñ¥¹¥È <3236> ¡¡281±ß¡¡(+8±ß¡¢+2.9¡ó)
¡¡¥×¥í¥Ñ¥¹¥È <3236> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³¿¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å¸Â¤ò40Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î1.20¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï1²¯±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï10·î21Æü¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤Î¿ë¹Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££á£â£ã <8783> ¡¡317±ß¡¡(+9±ß¡¢+2.9¡ó)
¡¡£á£â£ã <8783> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢10·î30Æü¤Ë»Ò²ñ¼Ò²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î£Í£å£ô£á£â£é£ô¤È³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥·ー¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¼Ò¤¬¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤Î»ñËÜÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ñËÜ»²²Ã´ë¶È¤Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ»Ù±ç¡¢¶âÍ»¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨21Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
